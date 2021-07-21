比特幣慘跌 特斯拉投資賺來的全吐光

比特幣周二（20 日）價格跌破 3 萬美元重要支撐，對特斯拉 (TSLA-US) 的投資人來說是里程碑也是警訊。若以比特幣目前的價格計算，該公司投資比特幣的實質與帳面收益全化為烏有。

據美國媒體統計，從今年初至 2 月初，特斯拉執行長馬斯克以平均 3.26 萬美元價格買進 4.6 萬枚比特幣。今年第一季特斯拉以接近比特幣價格歷史高點的 5.91 萬美元，出售其所持比特幣的 10%，即 4,600 枚比特幣，帶來 2.72 億美元的收入，在第一季實現 1.01 億美元的稅前獲利。

之後特斯拉仍持有約 4.14 萬枚比特幣，持有成本為 13.3 億美元。在 4 月 14 日時，比特幣價格達到 64,800 美元的高點，特斯拉持有比特幣價值約 26.8 億美元，除坐擁 13.5 億美元的帳面收益外，再加上第一季的 1.01 億美元稅前獲利，其實質與帳面收益總計為 14.51 億美元。

然而，比特幣價格在 6 月 22 日跌至 28,900 美元，讓特斯拉持有價值大縮水 1.33 億美元。但比特幣漲勢隨後捲土重來，因此在過去的一個月裡，特斯拉的比特幣仍然高於入手時的價格。

不過就在昨日，比特幣跌破 3 萬美元重要支撐至 2.96 萬美元，使比特幣部位的總價值較特斯拉買進時低了 1.05 億美元。如果特斯拉昨日果斷賣掉這些比特幣，這筆一開始投入 15 億美元的投資就能損益兩平。14.51 億美元的意外之財讓比特幣賭注看起來如此輝煌，但現在已經回不去了。

如果比特幣價格跌至 2.5 萬美元，特斯拉將損失 3 億美元，若跌至 2 萬美元，損失恐進一步擴大至 5 億美元，相當特斯拉第一季全部的稅前獲利。

特斯拉對比特幣的投資，起初看來就像是一個富有冒險精神的如夢想家偉大的舉動，諷刺的是現在可能會扼殺掉該公司一個季度的獲利，甚至更慘。

如果馬斯克接下來在 7 月 26 日公布的第二季營收能繳出漂亮的成績單，那麼投資比特幣損失的威脅就能消除，倘若比特幣如周二般下跌，那麼馬斯克將承受不計後果與比特幣對賭所需面臨的損失。