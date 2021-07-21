盤前財經大事搶先讀2021年07月21日

今日操盤前瞻

美股財報季：ASML、可口可樂、嬌生

暫停交易：東友

除權息：元大台灣 50、緯創、網家、全國電、頎邦等

股東會：聯成、超豐、長榮、嘉裕、精英等

Delta 病毒肆虐 美元指數盤中突破 93 比特幣跌落 3 萬美元

投資人對傳染力強的 Delta 病毒株心存警戒，擔心全球經濟成長受到打壓，避險需求持續幫助美元對主要貨幣周二 (20 日) 攀高，ICE 美元指數 (DXY) 盤中一度突破 93，澳幣等大宗商品貨幣疲軟。比特幣跌破 3 萬美元重要支撐，是 6 月以來首見。閱讀全文...

小摩：市場擔憂情緒過度放大 標普 500 年底上看 4600 點

對 Delta 變種病毒打擊經濟復甦的擔憂情緒，昨 (19 日) 一度拖累美股大跌，儘管如此，摩根大通 (JP Morgan) 策略師依舊看好股市，將標普 500 指數年底目標價自 4400 點上調至 4600 點。閱讀全文...

10 年美債殖利率何時止跌？交易員已經看向 1% 關卡

長期美債利率周一 (19 日) 跌至數月以來最低，因為 Delta 變種病毒的傳播，使人們對經濟復甦的樂觀假設產生了質疑，這也引發了全球股市的暴跌。閱讀全文...

凌陽董座：車用晶片近兩月已獲利 下半年將再調漲售價

凌陽 (2401-TW) 昨 (20) 日召開股東會，董事長黃洲杰表示，車用晶片經過多年耕耘已放量出貨，且也連續兩個月轉盈，下半年受到晶圓代工、封測成本走揚，將再度針對晶片價格調漲售價，毛利率估可維持 50% 高水準。閱讀全文...

6 月外銷訂單 537 億美元連十六紅 Q2、上半年均創同期新高

經濟部統計處昨 (20) 日公布 6 月外銷訂單，隨著全球經濟穩健復甦，傳產貨品需求回升，帶動各大貨品接單全面續揚，6 月外銷訂單達 537.3 億美元，月增 2.8%、年增 31.1%，連十六紅，包含 6 月單月、第二季、上半年外銷訂單也同創歷年同期新高。閱讀全文...

萬海看 Q3 有撐 下半年審慎樂觀

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 昨 (20) 日召開股東常會，由獨立董事賴榮年主持，對於下半年市況，萬海指出，客戶反應目前出口還是很強，整體海運市場仍處在缺船塞港缺櫃狀況，且最近又有 Delta 變種病毒流行，使歐美港口壅塞的情況嚴重，第三季看來有撐，但萬海也直言，未來市場很難預期，對下半年態度審慎樂觀。閱讀全文...

7 月小尺寸電視面板價格反轉向下 32、43 吋均走跌 1 美元

市調機構集邦旗下 Witsview 昨 (20) 日公布 7 月下旬面板報價，受終端需求轉弱，面板維持一年的漲價派對即將告終，其中，過去一年漲勢最為強勁的 32、43 吋電視面板價格首見下跌，7 月均價達 87、137 美元，均較上月下滑 1 美元，為一年多來首見，顯示器、平板等漲幅也持續收斂。閱讀全文...

格芯否認英特爾收購傳言！將按計畫 IPO

全球晶圓代工四哥 GlobalFoundries (格芯，格羅方德) 執行長周一 (19 日) 表示，該公司仍持續推動明年首次公開發行 (IPO) 的計畫，上周英特爾有意收購的消息只是市場謠言。閱讀全文...

雙鴻甩不利因素陰霾營運落底反彈 下半年逐季走揚

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 昨 (20) 日舉行股東會，董事長林育申會後表示，第 2 季為營運谷底，預期 8 月後，原物料價格趨於平穩、伺服器與筆電新機種拉貨動能強勁，下半年一定比上半年好，毛利率有望回升至 20% 水準，明年則看好手機市場回溫及設備折舊攤提完畢，營運有望小幅成長。閱讀全文...