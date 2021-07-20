凌陽董座：車用晶片近兩月已獲利 下半年將再調漲售價

凌陽 (2401-TW) 今 (20) 日召開股東會，董事長黃洲杰表示，車用晶片經過多年耕耘已放量出貨，且也連續兩個月轉盈，下半年受到晶圓代工、封測成本走揚，將再度針對晶片價格調漲售價，毛利率估可維持 50% 高水準。

展望下半年，凌陽與台積電 (2330-TW) 合作關係緊密，取得較多產能，加上晶片供不應求情形延續，預計下半年在出貨量增、漲價效應雙重因素帶動下，營收可望再優於上半年，法人看好凌陽今年整體營收可望創 6 年來新高。

黃洲杰指出，汽車從燃油車轉變成油電混和車、甚至電動車，以電子零組件的角度來看，晶片需求將顯著增加，如影音娛樂中控台、儀錶板等，都必須與手機連結，智慧座艙雛形顯現，加上自動駕駛趨勢，將明顯改善消費者的乘車體驗，也為凌陽帶來機會。

凌陽最早以 DVD 娛樂影音系統起家，隨著消費者習慣改變，切入數位影音娛樂系統，近期更針對車用推出中控儀表板、ADAS 晶片方案，經歷多年耕耘後，已獲得日本、中國車廠相繼採用，正式跨入前裝市場。

黃洲杰強調，凌陽將持續投資車用晶片，延續先前耕耘的領域，並優化車用晶片效能，如現有車用晶片大多採用 40、28 奈米，公司則已開發出 22 奈米的晶片，預計持續往中階車款拓展，提升市占率，

針對供應鏈現況，黃洲杰表示，不論晶圓代工、封測成本都持續上漲，公司也應對漲價，對獲利有幫助。

凌陽第一季毛利率已達 49.69%，逼近 5 成水準，第二季在車用事業轉盈，加上漲價效應帶動，法人估單季毛利率將站上 5 成，下半年也可望持穩在此水準以上。