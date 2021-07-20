7月小尺寸電視面板價格反轉向下 32、43吋均走跌1美元

市調機構集邦旗下 Witsview 今 (20) 日公布 7 月下旬面板報價，受終端需求轉弱，面板維持一年的漲價派對即將告終，其中，過去一年漲勢最為強勁的 32、43 吋電視面板價格首見下跌，7 月均價達 87、137 美元，均較上月下滑 1 美元，為一年多來首見，顯示器、平板等漲幅也持續收斂。

根據 Witsview 統計，7 月除 32、43 吋電視面板轉跌外，55 吋電視面板也止漲，7 月報價達 227 元，持平 6 月，僅 65 吋以上大尺寸電視維持漲勢，7 月平均上漲 1 美元，漲勢同樣收斂，平均報價 288 美元。

集邦光電事業處研究副總邱宇彬表示，7 月面板報價為當初預期的下緣，顯示第三季各應用面板漲勢收斂趨勢有加速現象，不過從供需分析，歐美品牌廠第三季仍將為年底購物旺季備貨，中國電視需求則仍相對疲軟，預期 8 月小尺寸將續呈跌價，55 吋反轉向下，65 吋以上漲幅則進一步收斂至持平。

IT 面板方面，7 月顯示器面板仍維持全線上漲，漲勢也明顯收斂，預期 8 月漲幅將進一步收斂至 0.5-1 美元；筆電面板則除 11.6 吋價格止漲外，其他尺寸仍維持上漲，但面板廠也開始策略性擴大出貨中高階筆電面板。

7 月 27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板均價則達 94.7、46.9 美元，分別較 6 月上漲 1、1.9 美元，月漲幅達 1.1%、4.2%。

展望下半年，邱宇彬認為，由於市場雜音分歧，供需雙方會漸趨保守，加上小尺寸電視面板首見跌價，將連帶其他尺寸跟進收斂漲勢、甚至反轉向下，不過，預期第三季面板廠仍將維持既有採購，以彌補上半年的庫存缺口。