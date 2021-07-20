〈外銷訂單〉6月537億美元連十六紅 Q2、上半年均創同期新高

經濟部統計處今 (20) 日公布 6 月外銷訂單，隨著全球經濟穩健復甦，傳產貨品需求回升，帶動各大貨品接單全面續揚，6 月外銷訂單達 537.3 億美元，月增 2.8%、年增 31.1%，連十六紅，包含 6 月單月、第二季、上半年外銷訂單也同創歷年同期新高。

經濟部統計第二季外銷訂單達 1609.6 億美元，季增 8%、年增 35.9%，創下歷史單季次高、也是同期新高，累計上半年外銷訂單達 3099.2 億元、年增 39.2%。

按貨品別觀察，統計處表示，由於 5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，加上宅經濟需求持續，支撐電子產品接單續強，年增 36.5%，為連續 17 個月保持雙位數成長，資訊通信產品也回溫，年增幅達 6.9%。

光學器材同樣在遠距商機延續及車市回溫下，加上整體面板價格維持高檔，年增幅達 42.7%，為連續 13 個月正成長。

傳統貨品方面，統計處指出，受惠市場需求回升、原材物料價格上漲，激勵傳統產品價量續揚，加上去年基期偏低，四大類別均維持雙位數成長，基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品年增幅個達 81.8%、44%、57.5%、43.2%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，全球各國疫苗施打率提升、主要國家擴大基礎建設，加速全球經濟復甦腳步，下半年進入消費性電子新品備貨旺季，5G、高效能運算等應用及車用電子需求持續，國際原物料價格續居高檔，預期接單可望續強。