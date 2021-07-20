〈雙鴻股東會〉甩不利因素陰霾營運落底反彈 下半年逐季走揚

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 今 (20) 日舉行股東會，董事長林育申會後表示，第 2 季為營運谷底，預期 8 月後，原物料價格趨於平穩、伺服器與筆電新機種拉貨動能強勁，下半年一定比上半年好，毛利率有望回升至 20% 水準，明年則看好手機市場回溫及設備折舊攤提完畢，營運有望小幅成長。

林育申坦言，今年第 2 季承受很多不利因素，營運比預期差，包括匯損、原物料大漲，以及去年手機客戶擴產的攤提折舊費用，不過隨著原物料價格趨穩、缺料狀況緩解，伺服器與筆電新機種開始拉貨，下半年營運有望逐季走揚。

法人估，雙鴻今年高峰將落在第 4 季，全年獲利與去年相當、每股純益 12-13 元；明年則在伺服器動能延續、手機市場回溫下，明年營收有望年增雙位數。

雙鴻第 2 季營收比重中，筆電占 37%、VGA 與電競占 41%、伺服器占 15%、手機占 3%、其他約佔 4%。

雙鴻伺服器受惠 Intel Whitley 新平台轉換需求，帶動散熱產品出貨同步看增，林育申表示，新平台單價較前一代增加 20-30%、毛利率也有 30%，將推升下半年整體獲利回升，明年營收比重挑戰攀升至 20%。

筆電方面，林育申指出，目前居家上班、遠端教學仍是常態，需求維持高檔，且美系客戶新機種開始出貨，下半年產品線展望不錯，不過在基期墊高下，明年成長性不高，業績約年增個位數。

林育申說，高階電競相關產品已陸續導入水冷散熱，另外，NB 雖然也有測試水冷散熱，不過客戶更傾向使用熱板 (VC)，且明年使用量有望再擴大。

手機部分，林育申提到，手機今年營運仍辛苦，由於過去華為旗下中高階手機全導入 VC，但受到美國禁令影響，手機銷售大幅下滑，連帶衝擊 VC 出貨，加上中國散熱價格競爭激烈，整體手機市場不明朗。

雙鴻 2019 年因應韓系客戶大舉擴增 VC 產能，林育申表示，設備折舊攤提高峰落在今年，預期完成攤提費用後，韓系客戶明年有望重新使用 VC，手機業績有望回升。