鉅亨美股雷達：美國經濟見頂並非衰退 市場修正或成新布局機會

美股重要看點：

由於美國通膨和未接種疫苗之美國民眾新冠確診病例不斷增長的擔憂，週一 (19 日) 美股出現重挫發展，S&P 500 指數和那斯達克指數紛紛創下 5 月份以來的最大單日跌幅。

新冠肺炎 Delta 病毒變種蔓延可能會阻礙美國經濟復甦的緊張情緒，導致美股遭遇沉重拋售，導致一些個股跌入了熊市領域，同時債市也出現恐慌性買盤，10 年期美債殖利率跌至 1.1%，正直逼 1.0% 整數大關。

與經濟重啟直接相關的股票如航空公司和郵輪商等等，是這波拋售中首當其衝，週一 (19 日) 嘉年華遊輪 (CCL-US)、挪威郵輪公司 (NCLH-US) 的股價分別下跌超過 5%，皇家加勒比公司 (RCL-US) 下跌近 4%，與 52 周高點相比，這三家公司的股價都已經暴跌了至少 30%。

與此同時，美國聯合航空公司 (UAL-US) 股價週一 (19 日) 亦下跌 5.5%，較近期高點回落近 32%。

由於下半年即將步入去年的高基期環境，故市場普遍認為，美國 GDP 成長率將在 2Q21 見頂，隨後年內增幅將開始出現放緩，而 S&P 500 正在進行的第二季財報季，市場也預期 EPS 增速將出現見頂。

而鑒於美國經濟並非進入衰退，而只是經濟預期將因基期墊高而出現放緩，企業獲利也同理放緩，故部分市場分析認為，美國經濟與美股企業獲利仍是走在擴張週期之上，股市修正或成市場新一波的布局機會。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 725.81 點，或 2.09 %，收 33,962.04 點。

標普 500 指數下跌 68.67 點，或 1.59%，收 4,258.49 點。

那斯達克指數下跌 152.3 點，或 1.06%，收 14,275.0 點。

費城半導體指數上漲 2.1 點，或 0.07%，收 3,147.5 點。

S&P 500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 6 月新屋開工年化月增率，市場預期 1.2%，前值為 3.6%。

美國 6 月新屋開工年化總數 (萬戶)，市場預期 159.0，前值為 157.2。

美國 6 月營建許可年化月增率，市場預期 0.4%，前值為 -3.0%。

美國 6 月營建許可總數 (萬戶)，市場預期 169.0，前值為 168.1。

重要個股動態：

1. 小鵬汽車 (XPEV-US)

鑑於與蔚來汽車與特斯拉在中國市場上的競爭日趨激烈，德銀分析師認為，小鵬汽車將新推出的 P5 車型，定價相當有競爭力。

德意志銀行分析師 Edison Yu 在最新研報內表示，經過政府補貼後，P5 的定價介於人民幣 16 萬至 23 萬元，這將吸引對價格敏感的中國消費者。

而 P5 的這個定價，也低於特斯拉 Model Y 在中國市場經過政府補貼後之定價人民幣 27.6 萬元。

Edison Yu 表示，在預售開始後 7 小時，P5 訂單就超過 5000 輛，其中 70% 消費者選擇配備激光雷達的型號。

週一 (19 日) 德意志銀行將小鵬汽車目標股價上調 7 美元至 50 美元，並維持買進評級。

德意志銀行分析師 Edison Yu 並在研報上將小鵬汽車全年銷量預期上調 5000 輛至 7.5 萬輛，因小鵬汽車將從今年第四季起開始交付 P5 車款。

XPEV 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

德意志銀行週一 (19 日) 發表研報表示，展望蘋果將公布的新一份財報，預期蘋果「所有部門」獲利都將強勁增長，財報整體將超越市場預期。

但德銀分析師承認，Mac 和 iPad 正遭遇零件短缺，這可能影響業績，不過相信 5G iPhone 銷量將帶領蘋果財報再創高峰。

投行 Bernstein 分析師亦發表研究報告指出，蘋果財報估計將超越市場預期，幅度雖然可能不大，但預計蘋果將公布一份樂觀的下季展望，保持市場對於蘋果股價的追價熱情。

據 FactSet 數據顯示，華爾街目前預期蘋果第三財季營收年增 22% 至 729 億美元，每股盈餘 (EPS) 則估將年增 56% 至 1 美元。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. IBM (IBM-US)

IBM 週一 (19 日) 發表第二季財報，營收報年增 3.4% 至 187 億美元，超過華爾街預期的 183 億美元，這是公司營收連續第二季出現增長，且增幅達到過去 3 年來新高。

推升 IBM 第二季營收增長的功臣是全球商業服務和雲端軟體部門，營收分別增長 12% 和 6%，對比全球技術服務部門的營收幾乎沒有增長。

而 IBM 計劃今年年底剝離相當大一部分全球技術服務部門業務，成立一家名為 Kyndryl 的新公司。

第二季財報中，IBM 雲端運算業務營收增長 13% 至 70 億美元，Red Hat 營收增長 20%，IBM 並在財測中重申，預估今年全年營收將會增長。

截至上週五，今年以來 IBM 股價累計上漲 10%，同期標普 500 指數上漲 15%，表現雖然落後大盤，但部分分析師認為，IBM 有望急轉直追。