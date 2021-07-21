【袁志峰專欄】市場信心轉弱，港股易跌難升

今天推介 - 信義光能 (968), 上日收市 $15.38

1) 股市前景

美股下跌、油價急挫及亞洲新冠疫情惡化，導致避險情緒升温，港股昨日回調，成交額跌至月內新低，反映投資者信心轉弱。恒生科指跑輸恒指，南向資金淨賣出額顯著增加，主要沽售騰訊 (700)。中國恒大(3333) 負面消息拖累內房及物管股。國內股市表現相對穩定，若美股止跌，港股有機會反彈，但短期內易跌難升，建議投資者關注風控及倉位配置。

今天推介是信義光能 (968) — 主要從事生産及銷售太陽能玻璃産品，及經營太陽能發電場業務。由於産能及產品售價上升，2020 年收入及盈利達 123 億元及 45.6 億元，分別同比增長 35% 及 89%，每股盈利增長 83% 至 0.554 元。6 月 16 日公司發盈喜，預期今年上半年盈利同比增長 100%-120% 至 28.1-30.9 億元，主要受太陽能玻璃產品的銷售量及售價上升所帶動。受“碳中和” 政策推動，公司長遠盈利前景亮麗，維持買入建議，目標價 17.5 元，止損價 14.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 94 點，初段倒升 43 點，隨後輾轉下跌，午後最多曾跌 368 點，尾市反彈，收報 27259 點，跌 230 點或 0.8%。成交額按日減 2% 至 1395 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金淨賣出約 47 億元，包括淨賣出 5 億元中海油 (883) 及 34 億元騰訊 (700) 股份。7 月以來淨賣出 255 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 11 升 45 跌 2 持平。海底撈 (6862)、港鐵(66) 及恒安國際 (1044) 升逾 3%、2% 及 1%，為升幅最大藍籌。阿里健康 (241) 跌逾 7%，為跌幅最大藍籌。其次是碧桂園服務 (6098)、中石油(857)、吉利汽車(175) 及銀河娛樂 (27) 跌逾 3%。金沙中國 (1928) 及中石化 (386) 跌近 3%。瑞聲科技 (2018)、中海油(883) 及滙豐 (5) 跌近 2%。

恒生科指跌 1.3%，成份股 6 升 24 跌。大型科技股漲跌不一。快手 (1024) 跌逾 2% 創新低，騰訊 (700) 及小米 (1810) 跌逾 1%，網易 (9888) 升少於 1%。微盟 (2013)、阿里健康(241) 及明源雲 (909) 跌逾 8%、7% 及 6%，為跌幅最大成份股。新東方在線 (1797)、平安好醫生(1833) 及閱文集團 (772) 跌 5%、4% 及 3%。金蝶國際 (268) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 2%。萬國數據 (9698)、海爾智家(6690) 及嗶哩嗶哩 (9626) 漲逾 1%，為升幅最大成份股。

板塊方面，線上醫療、軟件、濠賭、遊戲、生物科技、教育、航運、有色金屬、石油、鋼鐵、內房及物管股跑輸大市，跌幅居前。中手游 (302) 跌逾 6%。心動公司 (2400) 及祖龍娛樂 (9990) 跌逾 2%。信達生物 (1801) 及再鼎醫藥 (9688) 跌近 4% 及 3%。新東方 (9901)、中教控股(839) 及宇華教育 (6169) 跌 3%-5%。中遠海控 (1919)、東方海外(316) 及太平洋航運 (2343) 跌 3%-4%。紫金礦業 (2899)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 跌 3%-5%。鞍鋼 (347)、馬鋼(323) 及重鋼 (1053) 跌 3%-4%。中國恒大 (3333) 跌 10%，融創中國 (1918) 及旭輝 (884) 跌逾 6%。華潤萬象生活 (1209)、融創服務(1516)、中海物業(2669) 及世茂服務 (873) 跌 4%-9%。

周二上証指數低開 0.7%，早盤窄幅震盪，最多曾跌 0.85%，午後輾轉做好，以接近全日高位收，收報 3536.79 點，跌 0.1%。深証成指升 0.1%，科創 50 指數升 0.6%。滬深兩市總成交約 9700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1500 億元。滬深股通北向資金淨買入約 31 億元，7 月以來淨買入 88 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國務院近日發布通知稱，依法查處平台企業壟斷案件，圍繞醫藥、公用事業、建材、教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法，切實維護市場公平競爭秩序。通知指出，推進公平競爭審查全覆蓋，強化制度剛性約束，查處限制交易、阻礙商品和要素在地區間自由流通等濫用行政權力排除、限制競爭行為。(信報)

本港失業率連續 4 個月下跌。政府統計處公布，本港今年 4 月至 6 月經季節性調整的失業率降至 5.5%，較今年 3 月至 5 月的 6%，回落 0.5 個百分點。(信報)

4) 個股訊息

銷售文件披露，藥明生物 (2269) 大股東 WuXi Biologics Holdings Ltd(WBH)以每股 128 元至 130 元，配售 7800 萬股，套現 99.84 億至 101.4 億元。配售價較昨日收市價 138 元，折讓 5.8% 至 7.25%。(信報)

長城汽車 (2333) 發佈業績快報：上半年淨利潤 34.98 億元(人民幣 · 下同)，同比增長 205%；實現營業總收入 621.59 億元，同比增長 73%；利潤總額 37.17 億元，同比增長 182%。(Wind)

財聯社報道，中國恒大 (3333) 已於昨日安排資金提前滙入債券還款賬戶，用於支付該公司及子公司發行的 4 筆美元債券利息合共近 3.52 億美元。(信報)

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