大同獲台糖46億元豬場改建案 2023年底陸續完工

大同 (2371-TW) 今 (20) 日宣布，獲得台糖農業循環豬場改建投資計畫第 2 期統包工程案，總金額 46 億元，該案場預計興建 7 座養豬場，並導入養殖設備及綠能發電技術，2023 年底完工。

大同表示，工程範圍共 7 座養豬場，涵蓋嘉義縣南靖場及鹿草場、屏東縣大響一場、大響二場、四林一場、四林二場及新厝場等，讓傳統豬舍打造成環保、節能功能以及友善飼養環境，預計 2023 年底陸續完工後，年產可達 20 萬頭豬隻。

大同指出，養豬場將建置糞尿資源化設施，以呼應循環經濟及配合沼氣發電政策，藉由沼液、沼渣集中處理方式減少污染排放量，並將廢棄物轉化為能源，同時帶動生質能源產業發展。

另外，針對飼育系統、豬舍地板型式、豬舍除臭與糞尿排污、豬場生物防疫、豬場屋頂型式及照明燈具、豬隻友善飼養系統等項目進行改造規劃，其中，豬舍屋頂未來可建置太陽能系統，兼俱綠色創電與降溫作用。

大同考量台灣亞熱帶氣候較為濕熱，除裝設除臭及消毒雙效合一系統外，也規劃密閉水簾自動控溫通風系統，相較於傳統開放式豬舍，可大幅降低舍內溫濕度，並透過水濂的隔屏，讓豬舍成為密閉式飼養環境，有效阻擋病原入侵與非洲豬瘟傳染考驗。