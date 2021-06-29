何春盛初登場 大同要鞏固本業核心事業 同步拓展三大新產業

大同 (2371-TW) 新任總經理何春盛表示，大同為台灣少數橫跨多產業的百年企業，未來除聚焦在核心事業外，也會布局電動車、智慧醫療、智慧能源等新產業，同時邁向國際，將外銷比重逐步擴大，重新擦亮大同招牌、打造第二個百年企業。

何春盛甫接任大同總座，透過 Youtube 影片，以致大同全體夥伴為題，向集團員工信心喊話，並提出未來營運方向。

何春盛表示，大同目前有 9 大事業部、10 家子公司，領域包括電力、家電、新能源、系統、半導體等，幾乎涵蓋台灣過去 60 年的產業發展，在台灣不只少見，更是先驅。

他補充，大同旗下產品在台灣基礎建設扮演重要角色，如健保、勞保、鐵路電氣化、高速公路、機場等，此外，大同電表進入每戶家庭、重電也是台灣水力發電的重要設備，許多建設都少不了大同。

何春盛指出，隨著世代接替、產業革新，百年企業都會面臨經營不順遂的階段，不過相信大同在新經營團隊帶領下，有望重生，未來除固守本業外，也將布局新產業，包括電動車、智慧醫療、智慧能源等。

何春盛認為，大同不隸屬於製造業、而是品牌公司，未來將重新擦亮大同百年招牌，其中，大同外銷比重不到 20%，若只注重內銷市場，無法擴大營運規模，後續朝國際化努力。

人才培育方面，何春盛表示，大同從創辦人到現在的董事長盧明光，人才都是一棒接過一棒，總經理總有一天也會交棒給其他人，期許在最短時間內，培養優秀、有擔當的領導人才，接任主管職務。