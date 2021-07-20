東研信超成戰略新板登板先鋒 7/26掛牌

證交所與櫃買中心為扶植創新事業發展，完善企業籌資管道，分別設置「台灣創新板」及「戰略新板」，今 (20) 日正式開板，東研信超 (6840-TW) 也將成為戰略新板首家登板先鋒，預計 7 月 26 日正式掛牌交易。

東研信超成立 1987 年、資本額 2.3 億元，總部設立位於臺北市內湖區，實驗室據點涵蓋台灣、東莞、上海，是台灣專業民營電子產品檢測企業，集檢測、認證與技術服務，致力提供量測服務、測試報告、認證申請、產品全球合規性與物聯網解決方案、企業定制測試、準法規諮詢等服務。

東研信超主要檢測電子產品為資通訊、3C 類與家電類產品，可提供檢測服務項目包括電磁相容 (EMC)、安規 (Safety)、無線電射頻 (RF)/ 電磁波能量吸收率 (SAR)、網通、Mobile Telecommunication 等，服務產業包含 5G 通訊、新能源、車聯網、物聯網、機器人、IT 產品、醫療器械、媒體通信產品、家電產品等。

東研信超指出，只要產品有電磁干擾、互聯互通、電器安全、符合市場准入法規技術規範的疑慮，均為公司服務範圍，公司也是亞洲唯一同時取得全球前三大電腦品牌和國際移動通訊五大品牌認可的檢測實驗室。

展望後市，東研信超看好，由於無線技術發展日新月異，電子電器產品功能多樣複雜，複合式產品成為市場主流，且多數產品皆具備各種規格的無線傳輸功能，隨著行動通訊技術進入 5G 時代，無線傳輸技術也邁入 Wi-Fi 6E 規格，對於檢測認證實驗室之技術能力與設備採購資本要求日益增加。

東研信超順應 5G 來臨，積極投入新技術與設備開發，已具備 5G 時代產品檢測能力，是台灣目前 5G 產品檢測領先實驗室之一，公司也已具備 Femtocell、802.11ac、802.11ax、NFC 等最新網路通訊與 WPC 無線充電產品檢測能力，可提供客戶一系列完整服務，未來隨相關產品滲透率提升，公司將直接受惠。

此外，中國相當重視智能家居行業發展，希望藉由物聯網等新技術提高生活智能化水平，2020 年所推出的新基建政策也要求將 5G、雲計算與大數據納入智能家居行業；從行業規模來看，2020 年中國智能家居市場規模已達到 4355 億人民幣，年增 16.8%，維持過去平均每年成長 15% 的高成長。

東研信超也參與制定中國《智慧家居設備無線連接水準評價技術規範》，已被中國工信部評定為應用示範專案，未來中國智慧家電產品均須按照此規範檢測，公司身為標準的協助制定者勢必將直接受惠，公司也因此至東莞松山湖高新技術產業開發區擴充測試實驗室產能，為未來長期關注題材。

東研信超 2020 年營收 6.63 億元，每股稅後純益 1.64 元，在 5G、Wifi6E 等先進網通檢測的營收占比持續提升及經濟規模效益發揮，2021 年累計前 5 月營收 3.17 億元，每股稅後純益為 2.24 元，已超越去年全年。

東研信超認為，隨 5G 通信技術複雜化，電子檢測產業將趨向集中度提高，市場進入新一輪資本支出與成長周期，公司在 5G 相關檢測服務營收逐漸提升，迎來應用場景與產品多樣化，且與兩岸品牌商與代工廠關係良好，長線展望中國智能家電市場空間巨大，長期營運發展佳。