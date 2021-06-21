大同高層換將 總座由研華執董何春盛出任 鍾依文將轉任子公司董座

大同 (2371-TW) 董事會今 (21) 日決議，將委任總經理鍾依文至集團子公司擔任董事長，並改由研華 (2395-TW) 執行董事、大同董事何春盛擔任大同新總座，同時，何春盛也對營運提出六大方向。

大同表示，為強化集團總體發展及產業競爭力，董事會今日決議，將委任鍾依文至集團旗下重要子公司擔任董事長，借重其於 IT 產業的豐富經驗與領導，因應產業的快速變化。

何春盛即日起接任大同總經理一職並提出六大營運方向：

第一、確立大同為品牌公司：大同是品牌公司，要將大同電鍋、大同寶寶的品牌精神找回來。第二、世界的大同：擴大外銷佔比。

第三、聚焦核心，孵化新事業：如電動車產業，大同是台灣少數有能力做電動車馬達的業者，同時大同亦是台灣綠能產業的領先者，將全力以既有優勢拓展太陽能、儲能、能源管理系統、智慧電表事業、醫療事業等。

第四、改善營運效率：改善獲利最好的方式不是控制費用，而是創造毛利。透過 SAP 系統獲取即時資訊，讓管理更有效率。

第五、企業文化：創造有溫度、有效率、當責、創新的文化。第六、培育下一代領導人才：將以內升為主。

大同指出，何春盛 1977 年畢業於大同工學院 (現大同大學) 電機工程系，與大同公司董事長盧明光為大同大學傑出校友，擅長企業管理與策略規劃，為研華共同創辦人，領導研華成為全球第一大工業電腦公司，現也為研華執行董事，並曾於美商台灣惠普資訊科技擔任業務高級主管。

盧明光對鍾依文表示感謝，他說，短短半年時間，鍾依文帶領大同團隊交出良好成績，期望鍾依文能為即將擔負的重責大任寫下另一個亮眼的里程碑。