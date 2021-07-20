特斯拉中國銷量大增29% 促銷活動奏效

據《彭博社》20 日 (週二) 報導，美國特斯拉 (TSLA-US)6 月在中國生產的電動車銷量報月增 29%。雖然先前傳出客戶投訴及品質疑慮問題等負面消息，但是在促銷活動的加持下，也在第二季的尾聲繳出亮眼成績。

根據中國官方的中國汽車工業信息網 (China Automotive Industry Information Network) 統計數據，特斯拉上海工廠生產的 Model 3 及 Model Y，6 月份的銷售台數共計 2 萬 8508 輛，較 5 月份增加 29%，更是 4 月份的 2 倍以上。

6 月 Model 3 的銷售台數回升到 1 萬 6995 輛，Model Y 的同月銷量報 1 萬 1513 輛、較 5 月減少 10%。

依照中國當地媒體說法，Model 3 的銷量暢旺，與低頭款及低利率購車方案的促銷活動有一定程度關聯。

近幾個月來，特斯拉在中國市場面臨著許多嚴厲挑戰。除了因為軟體問題而展開大規模召回，還有今年 4 月的上海國際車展，有一名身穿印有「剎車失靈」T 恤的女子在特斯拉展區爬上展示車的車頂高喊「特斯拉剎車失靈」鬧場而引發全球媒體關注。後來該名女子雖因擾亂公共秩序罪名被當局處以行政拘留 5 天，不過中國官方媒體也批評特斯拉高層的事後回應傲慢、應當加強監管，也讓特斯拉飽受輿論批評。

依照中國乘用車市場信息聯席會 (China Passenger Car Association) 在這個月先前所公布的數據，2021 上半年的新能源車銷量約 100 萬輛，特斯拉在這段期間的登記台數報 13 萬 2228 輛、其中有部分是從國外進口。

特斯拉在中國製造的 Model Y 有推出廉價版本，以提振中國市場下半年的銷售表現。該款名為標準續航版的 Model Y，售價為人民幣 27.6 萬，在中國當局的新能源車購置稅減免政策下，較原先的長續航版 Model Y 便宜約 2 成左右。而同級競爭對手的蔚來 ES6，售價則是從人民幣 35.8 萬起跳。

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