Rainbow in Gems 照耀希望閃亮彩虹

金色總是象徵著奢華貴氣，讓人一眼難忘。不同色澤的黃金材質，與各色寶石、錶盤、腕帶… 巧妙組合，不失溫婉內斂的華麗氣質，展演頂尖時尚風格。

蕭邦 IMPERIALE Joaillerie Rainbow 腕錶。

每當陰鬱的雨天過後，最讓人期待放晴的時刻、彩虹高掛藍空的美景。而彩虹並非僅存於藍天，孕育於地底的各色各樣寶石，折射閃亮的光彩。寶石工匠們細心挑選各色寶石，按照漸層排列，裝飾於腕錶錶圈之上，成了最亮眼的點綴。

香奈兒今年，在經典的 J12 腕錶上，加入迷幻彩虹元素。工匠於黑色或白色兩種精密陶瓷上鑲嵌 12 種顏色的藍寶石，形成絢麗彩虹。

DIOR Multicore Nuit 多彩夜色坦桑石高級珠寶腕錶。

伯爵經典女裝腕錶 Limelight Gala 系列彩虹錶圈高級珠寶自動腕錶，選用不同色彩的寶石在不對稱錶耳、錶圈上按照漸層變化排列，彷彿能將這多變的色彩無限延伸。蕭邦 IMPERIALE Joaillerie Rainbow 腕錶 18K 玫瑰金錶圈猶如色彩瑰麗的彩虹，鑲嵌漸層色調的長方形切割藍寶石，展示優雅的彩虹意象。而黑、白兩種不同盤面，帶來截然不同的感受，卻同樣優雅迷人。

勞力士 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 鑲寶石款式腕錶。

總是熱愛挑戰以異材質創造腕錶的宇舶，亦不會放過彩虹寶石這麼好的題材。Big Bang One Click 彩虹寶石精鋼腕錶上，鑲嵌滿不同色調的不同寶石，展示出繽紛漸層的色塊。深受錶迷吹捧的勞力士，亦曾在經典款式 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 腕錶上，飾以彩虹寶石圈裝飾，一推出便造成熱烈討論與藏家搶購。

宇舶 Big Bang One Click 彩虹寶石精鋼腕錶。

寶格麗今年也為 Sperpenti 系列增添比起以往更加繽紛、亮麗的彩虹寶石設計。在 SerpentiIncantati Rainbow 腕錶上，系列標示性的靈蛇身軀被各色寶石染成彩虹漸層，凸顯出寶格麗於珠寶腕錶設計工藝上更上一層樓的非凡成就。而 DIOR 向來擅長使用各種切割形狀、大小不一的繽紛寶石，堆疊出炫目的視覺效果。在多彩夜色坦桑石高級珠寶腕錶上，各色寶石相互融合，看似衝突卻和諧的共組綺麗彩虹。

香奈兒 J12 Electro Dream 系列腕錶。

寶格麗 SerpentiIncantati Rainbow 腕錶。

伯爵 Limelight Gala 系列彩虹錶圈高級珠寶自動腕錶。

來源：《珠寶之星》80 期

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