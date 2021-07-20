受惠晶片短缺帶動 Nividia躋身美國第10大上市公司

鉅亨網編譯凌郁涵 2021年7月20號17點50分

後疫情時期促使了半導體產業的擴張，使得美國晶片大廠 Nividia(NVDA-US) 在週一收漲 3.41% 至 751.19 美元，躋身美國 10 大上市公司，加入了蘋果 (AAPL-US) 等公司的行列。

Nividia 的股價在過去一年中上漲了近 80%，目前市值約達到 4530 億美元，比競爭對手英特爾 (INTC-US) 和博通 (AVGO-US) 的市值總和還要多。

新冠肺炎疫情的衝擊下，全球晶片面臨短缺，進一步推升從筆記型電腦到汽車等產品的價格。Nvidia 主要生產用於遊戲和加密貨幣挖礦的處理器，也收益於此次晶片類股的漲勢。

分析師表示，Nvidia 表現出色的原因是旗下晶片的平行運算能力，使該公司在人工智慧性能和加密貨幣挖掘方面優於競爭對手。Nvidia 的繪圖處理器也用於以太坊挖礦，即使近期面臨修正，加密貨幣的價值仍在今年飆升。

BMO Capital Markets 分析師 Ambrish Srivastava 表示：「Nvidia 是最大、最好的平行運算供應商。其他公司很難與之抗衡。」

投行 KeyBanc Capital Markets 分析師 John Vinh 在報告中給予 Nvidia「加碼」的評級，並將目標價從 775 美元上調至 950 美元，主因遊戲市場需求強勁，挖礦潮仍在，資料中心需求也維持穩健。

市場研究公司 Jon Peddie Research 表示，在今年第一季，全球 GPU 出貨量達到 1.19 億個，年增 38.78% 以整體 GPU 出貨量計算，英特爾市占率達 68%，排名第一，AMD 市占率達 17%，排名第二，Nvidia 以 15% 的市佔率排名第三。

值得注意的是，在獨立式 GPU 領域中，Nvidia 市占率高達 81%， AMD 則拿下剩餘的 19%。有分析師預估，到 2025 年時，獨立式 GPU 出貨量在整體 GPU 市場占比將達到 26%。