〈焦點股〉陽明法說行情失靈跌破現增價 貨櫃三雄齊跳水

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 昨 (19) 日法說會上指出，下半年仍供不應求，營收、獲利將維持高檔，不過，陽明法說行情失靈，今 (20) 日開盤股價重摔，下探 171.5 元，跌破現增價 182 元，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 同步大跌逾半根停板。

陽明表示，歐美港口壅塞等因素對航運而言還是很好，維持供不應求，船期要回到正常還要一段時間。董事長鄭貞茂進一步指出，各航線運價上漲，美國政府關切聯合壟斷的態度並不會影響運價。

陽明今年 6 月營收 275.36 億元，第二季營收 732.7 億元，累計上半年營收 1355.52 億元，同創歷史新高。今年前 5 月稅後純益 439.77 億元，每股純益 13.3 元。鄭貞茂強調，全球船期延誤、缺櫃、缺艙及塞港仍無法紓解，下半年的海運市場非常樂觀。

陽明日前辦理航運史上最高價 182 元的現增案，僅用 16 億元的股本，換到 291 億元現金入袋，鄭貞茂表示，資金將用來改善財務結構，降低負債比。

不過，航運族群今日股價齊跳水，陽明早盤重挫近 9%，最低來到 171.5 元，跌破現增價；長榮同樣逼近跌停價，最低來到 169 元；萬海最低來到 264 元。散裝航運股台航、新興、裕民、中航等賣壓均相當沉重。