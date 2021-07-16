公司治理100指數成分大洗牌 鴻海、陽明等32檔入列

台灣指數公司公布「公司治理 100 指數」成分股審核，包括鴻海 (2317-TW)、陽明 (2609-TW)、友達 (2409-TW) 等 32 檔成分股入列，相關調整將自 19 日生效。

根據指數公司審核結果，本次公司治理 100 成分股大搬風，共納入 32 檔新增成分股，包括鴻海 (2317-TW)、友達 (2409-TW)、嘉泥 (1103-TW)、伸興 (1558-TW)、岱宇 (1598-TW)、正隆 (1904-TW)、上銀 (2049-TW)、旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW)、宏碁 (2353-TW)、瑞昱 (2379-TW)、廣達 (2382-TW)、超豐 (2441-TW)、陽明 (2609-TW)、聯邦銀 (2838-TW)、國票金 (2889-TW)、欣興 (3037-TW)、晶技 (3042-TW)、大量 (3167-TW)、景碩 (3189-TW)、創意 (3443-TW)、上緯投控 (3708-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW)、崇越 (5434-TW)、工信 (5521-TW)、盛群 (6202-TW)、晶碩 (6491-TW)、和潤企業 (6592-TW)、緯穎 (6669-TW)、南電 (8046-TW)、至上 (8112-TW)、達方 (8163-TW) 等 32 檔股票。

指數公司表示，「公司治理 100 指數」於每年 7 月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標，包括每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名) 等過程。

「公司治理 100 指數」是以在台灣證券交易所掛牌的上市公司 (不含 TDR)，先刪除最近 1 年期間，日平均交易金額最小 20% 的股票，再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近 1 年公司治理評鑑結果前 20%」及「最近 1 年底的每股淨值不得低於面額」的股票。

至於排名部分，則分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」排名，並將各別排名加總後由小至大排序，選取排名前 100 檔股票作為成分股。