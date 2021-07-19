中鋼6月稅前盈餘83億元續創高 上半年每股稅前賺2.23元

中鋼 (2002-TW) 今 (19) 日公告自結 6 月稅前盈餘 83.06 億元，月增 9%，續寫單月新高；第二季稅前盈餘 221.02 億元，季增 68.7%，每股稅前盈餘 1.4 元，上半年稅前盈餘 352.01 億元，每股純益 2.23 元。

中鋼 6 月雖然因出貨略減，營收 388.23 億元，月減 2.3%、年增 62.3%，但銷售單價持續向上攀升，且產品漲幅大於單位成本漲幅，代表本業的營業利益 78.83 億元，月增 7%，持續向上。

在業外方面，中鋼旗下中鴻 (2014-TW) 處分轉投資燁聯 (9957-TE) 持股，加上燁聯股價飆漲，推升持股評價利益，也挹注獲利表現。

中鋼第二季營收 1154.48 億元，季增 18%、年增 59%，寫單季新高，營業利益 207.58 億元，季增 66.2%、營益率 18%，季增 5.2 個百分點；上半年營收 2132.7 億元，年增 41.7%、營業利益 332.47 億元、營益率 15.6%。

展望 7 月，中鋼表示，雖然內銷穩定鋼價開出平盤，但預估整體出貨量可望回到 114-115 萬噸的水準，營收估將優於 6 月；以第三季來看，出貨量可維持第二季 340 萬噸水準，價格方面，季盤上漲、月盤維持穩健下，單季營收可望持續向上創高。