壽險業首張個人疫苗險加入戰局 接種不適住院或確診皆理賠

台灣 7 月中取得新冠肺炎疫苗已累計近 800 萬劑，為鼓勵國人施打疫苗，達集體防疫的效果，中國人壽 (2823-TW) 在疫苗險市場的一片紅海中，推出壽險業首張疫苗險，且提供「疫苗接種」和「疫苗接種後確診」的雙重保障。

目前已有 10 家保險業者推出疫苗險，但均為產險業者，分別為：新光產險、富邦產險、兆豐保險、安達產物、和泰產險、國泰產險、中國信託產物保險、南山產險、安達產險、新安東京海上產險。

而中國人壽這張疫苗險為壽險業第一張加入戰局的的保單，中壽資深副總經理李正偉表示，凡於疫苗接種後 28 天內，身體出現負面症狀或疾病，且為疫苗接種所致者，依照保單條款即可啟動保障。依住院天數給付住院關懷保險金，每日 2000 元，最高給付 60 天 ; 若診斷需入住加護病房，每日將額外給付加護病房費用保險金 2000 元，最高給付 30 天 ; 出院後另給付定額 1 萬元的出院療養保險金 ; 且有身故保險金 10 萬元的保障。

李正偉表示，倘若接種疫苗後才不幸染疫，並於確診前 180 天內曾施打疫苗者，中國人壽則依約定給付住院日額保險金，每日 3,000 元，最高達 365 天 ; 另額外給付定額住院慰問保險金 3 萬元，讓保戶能更無後顧之憂的療養。

中國人壽表示，該保單提供 0 歲至 70 歲的被保險人，不分被保險人性別、職業和年齡，一年保費皆為單一費率 499 元。隨著可施打疫苗人數逐漸增加與年齡層逐漸下降，雖無法完全預期疫苗施打後的風險，但絕對可以提前為自己做好更周延的準備。