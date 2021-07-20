晶片荒燒到手機業 分析師估Q2出貨量季減1成

全球晶片荒以對智慧手機產業造成無法抹滅的傷疤，不僅出貨量持續放緩，價格飆漲現象也是歷年來首見，部分業者不得不減產或延後推出新手機。Counterpoint Research 預估，手機業第二季的出貨量恐怕較第一季減少 10%

華爾街日報 (WSJ) 報導，相較於汽車、PC、家電等晶片短缺受災產業，智慧手機製造商因為提前半年採購重要零件，今年大部分時間並未受到太嚴重的影響，但庫存正逐漸萎縮。

對全球最大手機製造商三星電子來說，關鍵零組件的採購問題，恐怕會導致第二季出貨量較第一季減少 20%。此外，Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google 表示，自家 5G 手機 Pixel 5 只會在美國與日本上市，一改過去在多國銷售的做法。

小米今年 3 月在印度發表最新旗鑑機 Redmi Note 10，售價約 161 美元，但本月價格為 174 美元，比先前價格高出 8%。不只如此，小米原定在今年 4 月推出的 11 Ultra 也延遲至 7 月初才開賣。小米發言人表示，是受晶片荒影響的緣故。

然而並非全部的手機製造業者受晶片短缺而面臨困境，產業分析師表示，蘋果 (AAPL-US) 與三星的大部分高階手機都沒有受到影響，但仍有超過 8 成的業者陷入零件短缺的困境。

市調機構 Counterpoint Research 數據顯示，全球今年前 3 月的手機出貨量比去年同期增加 20%，也比 2019 年同期成長 4%。

隨著新冠疫苗普及、經濟重啟、消費者再次上街購物，手機業者已經為今年強勁的業績做好準備。一般第二季的手機出貨量比第一季好，但受到晶片短缺影響，Counterpoint Research 預估第二季的出貨量恐怕較第一季減少 10%。

Counterpoint Research 預估，全球今年下半年智慧型手機出貨量約 7.71 億支，較去年同期 7.61 億支成長 1.3%，該機構研究主管 Tarun Pathak 說，零件短缺是出貨成長的最大阻力。

此外，晶片短缺也推升零組件價格，目前各業者紛紛透過提高手機價格轉嫁成本。市調公司 Strategy Analytics 數據顯示，今年第四季全球手機批發價格將上漲 5%，超過近幾年價格漲幅不超過 2% 的現象。

Strategy Analytics 執行董事 Neil Mawston 表示，手機產業的定價能力即使無法支撐公司獲利，還是能提供保護作用，如果消費者在意的是 5G 手機，對高價位反彈的可能性會較低。他說：「消費者都預期手機價格會更高。」