馬雲神隱近一年 傳蔡崇信砸1.57億美元買下曼哈頓高檔公寓

CNBC 引述知情人士報導，阿里巴巴創辦人馬雲去年 10 月神隱至今，在這個敏感時刻，另一名共同創辦人、目前也是 NBA 籃網隊的老闆蔡崇信，最近以 1.57 億美元買下曼哈頓高檔公寓，創美國房地產史上第三高成交紀錄。

根據報導，這名神秘買家為蔡崇信，透過兩筆總價 1.575 億美元的交易，買下座落在中央公園南 220 號的兩套公寓，公寓皆為一層一戶，分別位在第 60 和 61 層樓。據信這是美國房地產交易史上第三高價紀錄。

目前的紀錄保持在 2019 年創下，由避險基金 Citadel 創辦人 Ken Griddin 以總價 2.38 億美元，買下同棟大樓共四個樓層的公寓，分別位在第 51 到第 53 層樓。

蔡崇信購入的公寓據說可以鳥瞰中央公園和曼哈頓中城的景色。這筆交易也包含第 18 層樓一間套房，可能給員工使用。蔡崇信的發言人拒絕評論。

這個置產時機來得敏感，在中國監管壓力下，阿里巴巴股價從去年 10 月至今暴跌三分之一，馬雲從那時至今鮮少在公開場合露面，而中國當局正持續打壓其他大型科技公司。

蔡崇信目前仍是阿里巴巴執行副董事長，也是阿里巴巴第二大股東，彭博億萬富豪指數顯示他的身價約 100 億美元。

蔡崇信生於台灣，在紐澤西州求學，1990 年代在紐約工作和生活，靠阿里巴巴在中國致富後，大部分時間往返於香港和聖地牙哥，持有加拿大和香港護照。

蔡崇信在 2017 年入股布魯克林籃網隊，並於 2019 年以總價 30 億美元買下籃網隊的剩餘股權和巴克萊中心經營權。他另外擔任 NBA 中國董事會成員，並且擁有美國職業女子籃球聯賽 (WNBA) 的紐約自由人隊。