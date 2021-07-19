〈台股盤後〉鋼鐵、航運不敵電子賣壓 收盤跌逾百點、回測月線

美股全面收黑，台股今 (19) 日在台積電領跌下，電子權值股綠油油，指數開低震盪，最低跌至 17708.15 點，大跌逾百點，儘管航海王、鋼鐵人撐盤，尾盤跌幅收斂，終場仍下跌 106 點或 0.59%，收 17789.25 點，回測月線，成交量 4675 億元。

電子股方面，台積電法說會後市場反應不佳，在外資出走下，股價連兩日走弱，今日最低探至 578 元，終場收在 582 元，下跌 1.18%，失守季線；半導體族群幾乎一面倒，世界、華邦電、南亞科、新唐、聯電均有逾 2% 跌幅。

其他電子權值股，包括聯發科、南電、台達電跌幅都超過 3%，鴻海、面板雙虎等也有逾 2% 跌幅，均壓抑大盤表現。

傳產仍為資金追族群，二線鋼鐵股走勢強勁，多檔收漲停，包括千興、佳大、彰源、新鋼、燁興、聚亨、志聯、春源、允強、美亞、運錩等；燁輝、新光鋼、春雨、高興昌上漲逾半根漲停。

太陽能模組價格爭議，有望在政府出面協調下逐步化解，激勵太陽能族群今日逆勢抗跌，達能、國碩雙雙亮燈漲停鎖住，太極隨然漲停未順利鎖住，但也有 9% 漲幅，安集、聯合再生、元晶、茂迪都有逾 5% 漲幅。

法人表示，短線電子股氣勢仍弱，不過中長期來看，電子股進入傳統旺季，利空消息淡化後，仍將逐漸成為主流，加上資金動能充沛，指數後市仍不看淡。