〈貴金屬盤後〉美元、公債殖利率上升 掐斷黃金3日漲勢 但週線4度上升

週五 (16 日) 交易，黃金期貨價格連續四日來首次收低，係因美元穩定且公債殖利率小幅上升，削弱了黃金的部分買盤興趣，但黃金價格連續第四週上漲。

Altavest 管理夥伴 Michael Armbruster 表示，「長期公債殖利率上升可能是今天黃金價格下跌的催化劑。」

「對於黃金投資者來說，好消息是黃金的技術面和基本面正在變得更加看漲，我們已經從『趁反彈漲至 1800 美元以上就拋售』的看法，轉為『趁跌破 1800 美元就逢低買進』的看法。」

投資者也分析了美國零售銷售報告，該數據優於預期。6 月零售銷售上升 0.6%，但根據道瓊調查，經濟學家預期共識為下降 0.4%。不含汽車銷售後，6 月零售銷售上升 1.3%。

與此同時，密西根大學的美國消費者信心指數 7 月份初值自前月終值 85.5 下降至 80.8。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 14 美元或 0.8%，收每盎司 1815 美元。

前一日 8 月黃金甫收升 0.2%，登 1 個月高點。然而，FactSet 數據顯示，黃金本週約收高 0.2%，為連續第四週上漲，為 5 月 28 日止的當週以降最長連續漲勢。

10 年期公債殖利率約在 1.30% 盤旋，而 ICE 美元指數升幅不到 0.1%。本週 10 年期公債殖利率約莫下降 6 個基點，而美元本週上升 0.6%。

儘管如此，由於投資者擔心新冠變種病毒 delta 的傳播，加上全球經濟斷斷續續的重新開放，以及對美國市場觸頂的擔憂，黃金一直處於漲勢。

FxPro 高階市場分析師 Alex Kuptsikevich 表示，「漲勢簡單的那一部分已經過去，現在多頭必須證明他們是認真的推動金價進一步上漲。」

FXPro 研究人員寫道，「雖然買盤仍持續存在，但行動會更謹慎，或者只是力道減弱。基本面上來看，這趨勢是由 Fed 與各國央行推出的軟貨幣政策形成的。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本週在其國會證詞中指出，由於就業市場在後疫情時代仍疲於反彈，所以距離 Fed 取消部分刺激措施還有一段路要走。

鮑爾也不意外地重申「通膨將是暫時的」，在疫情過後最終會恢復到均值，當前通膨是因為需求激增且供應短缺而引發。他週四向參議院銀行委員會發表的證詞內含類似訊息。

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