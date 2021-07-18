保單紓困貸款不借對不起自己？先看清2大風險再做決定

保單紓困借款因為 1.28% 的超低利率，甚至在網路上引起「不借對不起自己」的討論，上路短短半個月，核准金額已逼近 50 億元。但是台灣《保險法》權威劉北元提醒，在申辦保單借款前，必須先評估「保障縮水」與「保單可能停效」等兩大風險，以免面臨償還貸款及保單失效兩頭燒的窘境。

自新冠疫情進入三級警戒以來，許多產業與民眾紛紛放起無薪假，甚至因此失業，衝擊家庭生計，在勞工紓困貸款停止申辦後，7/1 起，額度達 10 萬元的保單紓困貸款方案接續上路，金管會統計至 7 月 15 日止，僅短短半個月時間已核准 5 萬 4436 人申辦；保單紓困金額已核准金額亦已達到 49.07 億元。

別輕忽保單借款利率 小心保障回不來

劉北元特別提醒，不論是保單紓困借款，或是一般的保單借款，都該留意保單借款的行為，會不會影響到自身保險的理賠保障，以及因為無法如期還款而面臨保單停效的風險。

劉北元指出，保單借款的利率在傳統的保險商品上，通常是預定利率往上加二碼（0.5 個百分點），所以申請保單借款時，必須留意保單的預定利率。

他舉例，在過去高利率投保的年代，一張終身人壽保險保單的預定利率可能會高達 6%，甚至超過 7%，如果用這類高預定利率的老保單來做保單借款，保單借款的利率容易達到保險公司自訂利率的最高上限（例如有些保險公司利率上限可能高達 6.9%），一旦 3 年的紓困優惠貸款期滿後，若民眾還要繼續貸款，則還款利率將會高得嚇人，此時保戶就要有評估自己有沒有能力還款，預先做好還款計畫。

另外，劉北元也強調，若在借款期間發生保險事故，保險公司會將借款本金及未繳利息從理賠金額中扣除，使保單原有的理賠保障縮水。

甚至在本息持續翻滾的情況下，一旦本息超過保價金（保單價值準備金），保戶將會面臨保單停效的風險，如果在停效期間發生保險事故時，保險公司將不負擔任何理賠責任。

想申請保單借款？不是每張保單都能貸

值得注意的是，這次 10 萬元的保單紓困，屬於政策性保單借款，雖然利率低廉，但並不是人人都可以申請。除了要求「每一要保人在單一公司只能借一次」之外，也受限於申請借款者有沒有符合「身心障礙者」、「中或低收入戶」、「特殊境遇家庭成員」、「符合政府個人紓困補助條件者」、「受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者」等 5 大條件的資格。

劉北元說明，保單借款的初心是為了短期需要一筆資金應急的族群著想，讓他們不用選擇解約一途，也可以拿到應急資金，又讓保單的保障存在。

而保單借款的方式，就是由保戶（要保人）依保單裡面的「保價金」做為擔保，向保險公司借款。但劉北元也提到，並不是每張保單都能借款。

他舉例像是醫療險、意外險等保單，就沒有保價金，所以這類保單就無法辦理保單借款。