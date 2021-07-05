保單借款擁五大特色 疏忽一重點小心契約失效

疫情嚴峻導致許多民眾資金出現缺口，保單借款也是短期資金周轉的好途徑，尤其政府推出保單貸款紓困，前 3 年年利率可以低到 1.28%，且保單借款具備免擔保等五大特色，造成保戶大舉搶貸，不過，保險業者提醒，一旦借款，就要留意還款繳息時間，以免保單失效。

疫情持續造成百業蕭條，政府陸續推出各種紓困、銀行也搶推小額信貸，不過，若是搶不到勞工紓困的名額，政府上周起推出利率僅 1.28% 的「10 萬元保單借款紓困」專案，還款方式為「按月計息」，保單借款 10 萬元、每月利息為 105 元，3 年期限一到才需把 10 萬本金還完，最終本金加三年利息總還款金額為 10 萬 3780 元，於貸款期間滿三年後，即恢復原保單借款定價利率計息，低利率的誘因，讓許多保戶趨之若鶩。

富邦人壽內部統計就發現，今年 5 月單月保單借款申請件數高達逾 2.1 萬件，較去年同期成長超過 30%，顯見民眾在疫情影響之下，對於短期資金紓困需求更為急迫。在保單借款紓困的低利方案推出後，申請案件更快速攀高。

保單借款有別於其他管道貸款特色，包括免擔保，不須聯徵報告或提供財力證明；免手續費，不同於信貸要繳付 3000 元至 6000 元不等的開辦手續費；申貸簡便多元，要保人除了可臨櫃辦理外，還可郵寄、傳真等方式辦理借款等；快速撥款，保單借款當日中午 12 時前受理且文件齊全，得當日下午撥款；隨借隨還無須綁約，也無須繳付提前還款違約金。

台灣人壽提醒保戶，提出申請前可先查閱個人保單的保單價值準備金，是否是可辦理保單借款的非投資型台幣有效保單，雖然保單借款有五大優點，但是當未償還的借款本息超過保價金時，經書面通知仍未於期限內償還者，保險契約將依保單條款約定停止效力，因此，要格外注意還款繳息時間，以避免繳了多年的保單保障失效。

另外，有一些沒有保單價值準備金的商品，如傷害險、旅行平安險、住院醫療險等，是無法辦理保險單借款的，可以辦理保險單借款的契約都會契約條款中明文約定，民眾可以多加留意。