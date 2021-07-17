美股嚴重分歧、小型股面臨殺盤 華爾街：８月中旬將修正逾10%

Market Extremes 投資長 Hayes Martin 表示，目前美股多點開花動能已減緩，市場體質狀況不佳，且小型股殺盤嚴重，預估美國主要指數八月中旬前可能將將面臨 10% 以上的修正。

Martin 表示，這樣預測主要源自於美股日益擴大的分歧，帶動股市上漲的股票正在減少。此外，越來越多的股票創下新低，例如周三儘管那斯達克 100 指數、標普 100 指數均創下新高，但許多類股也創下多項新低。

Martin 過去一年對後市走向的預測事後都被證明有一定的準確性，他曾於 2020 年 5 月認為股市將比最看漲投資人預期還強的力道反彈，並在今年 1 月表示市場仍處於多點開花的狀態。

代表中小型股的羅素 2000 指數殺盤尤其明顯，周二該指數成分股連續兩天創新低的數量比創新高的還多。Martin 表示，2014 年 9 月、2015 年 7 月和 2018 年 10 月時羅素 2000 指數都曾發生此現象，三個月後標普 500 指數和羅素 2000 指數都至少下跌 10%。

Martin 表示，目前市場唯一沒有出現分歧的領域是以大型股主導的標普 500 指數。除了標普 500 外，Martin 表示股市目前內部情況是幾十年來見過最糟糕的。

Martin 補充道，隨著股市被嚴重高估，這些嚴重分歧一一冒出頭來，一些股票處於泡沫水準，這意味著當市場確實下跌時，下跌幅度可能超過預期。

Martin 表示，現在普遍過於樂觀的投資情緒正為這場大火火上加油，正如物極必反的道理一般，這種極端情緒意味著市場阻力最小的走向是往下跌。

Martin 說：「股市已經被高估一段時間，看漲情緒已經達到或接近極端，先前缺少的是市場分歧，如今連這部分都已漸漸浮現。」