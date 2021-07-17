通膨狂飆怎麼辦？巴菲特提出兩個最佳解

美國消費者物價正以十多年來最快的速度飆升，加劇通膨對經濟造成潛在嚴重破壞的隱憂，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 認為，投資自己和投資出色的企業是抗通膨最佳解，並認為指數基金是最適合的投資標的。

儘管一些經濟學家和專家表示，目前的通貨膨脹率無須擔心，但消費者今年夏天看到產品標價可能還是會大受衝擊。每個人無可避免會感受到物價上漲的壓力，但波克夏海瑟威執行長巴菲特建議，做好兩件事可以防止被通膨影響。

早在 2009 年金融海嘯的尾聲，巴菲特就曾在波克夏海瑟威股東年會上表示，對抗通貨膨脹的方法便是提高技能，在所屬領域全力以赴成為佼佼者。

巴菲特說：「如果你是最好的老師、最好的外科醫生、最好的律師，你就能從經濟分到一塊餅，貨幣的價值變化便不重要。」

換句話說，無論美元價值如何，精進自身的技能將得到公平的回報，最好的辦法就是投資自己。

對抗通膨的另一個方法是擁有一家出色的企業，因為無論美元價值如何，出色企業的產品總會有需求。

巴菲特以可口可樂為例：「若你投資可口可樂，你將在 20 年後獲得一定比例的勞動力，並在 50 年後為你的產品獲得部分勞動力，此時價格的變化沒有任何區別。」

但是，與其選擇一家公司進行投資，巴菲特建議不如考慮投資低成本的指數基金，因為風險更小。

巴菲特長期建議投資者把錢投資這些指數型基金，透過這些基金持有指數中每支股票，實現多樣化布局。例如標普 500 指數便包括蘋果、可口可樂和谷歌等出色企業。

巴菲特表示，對於那些希望建立退休儲蓄的人，多元化指數基金一直是最有意義的選擇，應在任何情況下持續購買標普 500 指數基金，尤其是市場崩盤之際。