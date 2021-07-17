〈美股熱門股〉滴滴遭中國擴大審查跌逾3% Delta病毒肆虐航空、遊輪股盡墨

滴滴遭中國擴大網路安全調查，挫跌 3.16%

中國監管機構再度對線上租車巨頭滴滴出行 出手，中國國家網信辦會同公安部、國安部等 7 部門聯合進駐滴滴進行網路安全審查工作，滴滴 ADR(DIDI-US) 周五 (16 日) 盤中一度重挫 7%，終場跌 3.16% 至每股 11.97 美元，低於 IPO 發行價的 14 美元。

根據中國媒體報導，包括中國國家網信辦 (CAC) 、公安部、中國國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局、市場監管總局 (SAMR) ，七個部門聯合進駐滴滴出行科技有限公司。

滴滴出行在 6 月 29 日剛赴美上市後隨即遭中國政府就以資安問題為由，將中國滴滴 App 下架。中國監管機構現在正透過新規定加大網路安全力道，並增加海外上市的規定。上周網信辦表示，任何擁有 100 萬名用戶個資的公司在海外上市前，都必須進行網路安全審查。

Delta 病毒升溫 航空、遊輪股出現拋售壓力

由於 Delta 變種病毒快速蔓延，影響疫情受災股的復甦前景，周五航空公司和遊輪業者面臨賣壓，成為標準普爾 500 指數表現最差的類股之一。

阿拉斯加航空 (ALK-US) 下跌 4.02% 至每股 54.62 美元，達美航空 (DAL-US) 下跌 3.1%、美國航空 (AAL-US) 跌 3.27%，西南航空 (LUV-US) 下挫 3.57%。

郵輪股也全盤盡墨，挪威郵輪 (NCLH-US) 下挫 5.32% 至每股 23.14 美元，嘉年華遊輪 (CCL-US) 下跌 4.71%，加勒比遊輪 (RCL-US) 則下跌 2.45%。

Delta 變種病毒目前已成為美國主要傳染病毒株，周三統計顯示，美國過去七天平均每日新增確診超過 2.3 萬例，不到三周翻倍成長，幾個月來下滑走勢也出現翻轉，引發疫情再起的擔憂。

Lordstown 證實遭美司法部調查 SPAC、訂單，下滑 3.94%

負面消息不斷的電動卡車新創 Lordstown (RIDE-US) 周五 (16 日) 證實先前傳言，表示美國司法部正在調查該公司去年 SPAC 的交易案，以及今年即將推出的電動皮卡 Endurance 預定訂單實際狀況，消息傳出該股周五下挫 3.94% 至每股 8.94 美元。

Lordstown 周四透過一份監管文件表示，該公司已收到曼哈頓檢察官辦公室的調查通知。此外，該公司表示已收到美國證券交易委員會 (SEC) 的兩份傳票，要求其提供去年 10 月與特殊目的收購公司 (SPAC) 的 Diamond Peak 控股交易有關資訊。

自放空機構興登堡研究 (Hindenburg Research) 去年發布報告針對 Lordstown 的合法性和業務提出質疑，該公司負面消息便接踵而來，除了遭到美國監管機構盯上，該公司更警告未來 12 個月恐怕沒有足夠的資金能繼續經營，原執行長與財務長也先後離職。