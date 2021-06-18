〈BDI創11年高〉鐵礦砂運送需求增 BCI周漲逾4成

近一周來 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 強彈逾 20%，最新報價來到 3267 點，不僅衝破 5 月 5 日寫的波段高點，並續創 2010 年 6 月中旬以來新高，激勵六大散裝航商早盤全面攻上漲停價位。

BCI 指數 (波羅的海海峽型指數) 周漲多達 45%，反映巴西鐵礦砂出貨量回升，有助大型 Capesize 船舶運價上揚，裕民 (2606-TW) 和中航 (2612-TW) 受惠。

盤中新興 (2605-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、正德 (2641-TW)、台航 (2617-TW)、裕民、中航均亮燈漲停。

中航散裝船舶營運均為大型 Capesize 型，目前共擁有 10 艘，多以 1 年左右合約經營。

而裕民主要經營 Capesize 和 Panamax 型船，分別有 15 艘、11 艘，占總船舶比重近 60%，後續尚有 12 艘新船待交付，裕民表示，旗下船舶有 70% 是現貨船，於運價上揚時受惠。

法人說明，由於航程距離關係，中國至澳洲來回航程需時 30 天，中國至巴西則需 90 天，隨著巴西鐵礦砂出貨增加，今年可望結束連 2 年衰退，有利整體散裝產業，並反應到現貨運價。

今年以來 Capesize 型平均現貨運價為每日 22000 美元，高於去年多達約 70%，而航商成本約每日 15000 美元，有利獲利動能轉強。

裕民指出，巴西淡水河谷下半年將加速鐵礦石復產，全年產量估增 9%，而中國鋼鐵需求逐步進入穩定高原期，加上乾散貨貿易穩定成長，推升需求面。

就整體供需來看，據海運資訊機構 Clarkson 預估，2020-2021 年散裝運送需求為 - 1.6%、3.7%，而供給運力增長 3.9%、2.6%，顯示今年供需結構明顯好轉。

法人觀察，Capesize 新增訂單數目前為 7.2%，明顯低於過去 10 年期間平均 15-30%，因此，未來 2-3 年 Capesize 型船舶供給將為近年低檔，且在 2023 年後，船舶碳排放新標準更趨嚴格，供給將更限縮，預期散裝航運產業結構正逐漸翻轉向上。