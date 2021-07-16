日本利率政策按兵不動 下修今年度經濟成長預測

日本央行 (Bank of Japan) 週五 (16 日) 公布最新金融政策決議內容，維持既定的超寬鬆利率政策與購債計畫不變，合乎市場預期。央行並下修今年經濟成長預測，但上修明年預測。

日本央行預估，本年度 (止於 2022 年 3 月底) 經濟將擴張 3.8%，明年度擴張 2.7%，4 月時的預估是今年度成長 4%，明年度成長 2.4%，

經過 7 月 15、16 日為期兩天的金融政策會議後，日本央行以 8:1 的票數決議維持基準利率於 - 0.1%，另外 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標也維持不變。

為達成 0% 的 10 年期公債殖利率誘導目標，日本央行將不會針對長期公債的買進設定金額上限。

在其他資產買進方面，日本央行在 ETF 及 J-REIT 的買進分別設下全年約 12 兆日圓及全年約 1800 億日圓的餘額增加步調上限，並視需要買進，這方面獲得全部委員一致通過。

另外在商業票據 (Commercial Paper，CP) 及公司債方面，於 2022 年 3 月底前，日本央行將持續以合計約 20 兆日圓的餘額上限持續買進。

氣候變遷投資規定也有新進展。日本央行上回利率會議中提到，為促進民間金融機構對氣候變遷領域的投資和融資，將採取新的資金供給政策，如今基本架構出爐，預計在 2021 年內開始實施，原則上將持續到 2030 年度為止。

日本央行決策公布後，美元兌日圓在台北時間週五 (16 日) 上午 11:20 過後，於 110.02 附近震盪。