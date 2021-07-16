LG手機部門解散 人事調動完成

韓聯社報導指出，在經營手機市場 26 年後，LG 將在 7 月 31 日正式退出手機市場。LG 電子與 LG 集團表示，近期已經完成原先負責手機業務的行動 (MC) 業務部門員工的人事調動。

根據了解，為配合退出手機市場，LG 電子從今年 4 月開始進行人員調動工作。而行動業務部門的 3300 餘員工約有 600 人調動到 LG 集團子公司。而 82% 的員工被調至 LG 電子其他部門，其中，大部分人被調至核心業務部門—生活家電 (H&A)。

LG 曾給韓國監管部門提交過財報資料，內容稱 LG 智慧手機業務自 2015 年第二季起開始虧損，至 2020 年累計虧損已經達 44 億美元，嚴重影響到 LG 集團的整體營收表現。

為此，LG 決定退出智慧手機產業，將資源集中在電動車零件、物聯網及智慧家庭等新興成長領域。

(圖片: AFP)

在 LG 退出手機市場之際，蘋果美國官網推出「Apple Trade In 換購方案」頁面「Android」標籤頁，蘋果增加四款 LG 手機換購價，型號分別為 LG V60 ThinQ 5G、LG V50 ThinQ 5G、LG G8 ThinQ 及 LG V40 ThinQ 及。

而這四款手機的收購價格分別為 180 美元、125 美元、70 美元、65 美元。不過消費者在換購後並不會取得現金，而是蘋果提供等值現金券，可折抵 Apple Store 其他蘋果產品。

另一方面，LG 暫停了蘋果關於在韓國地區 LG 實體門市出售 iPhone 的計劃。由於 LG 在韓國擁有大量實體門市，韓國政府曾表示，擔心 LG 的零售門市會影響小型手機商店的營運。此外，三星也在觀望 LG 與蘋果的合作關係，因為這可能會威脅三星在韓國市場的領導地位。



