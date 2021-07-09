專家：美公債殖利率下跌 暗示出市場的「成長恐慌」

美國公債殖利率在近期持續下跌，疫情敏感類股也出現跌幅，有專家認為，這意味著市場對於通膨飆升的擔憂，已經轉向對全球經濟成長停滯的擔憂。

DataTrek Research 的聯合創辦人 Nicholas Colas 表示：「我們的論點是，市場正處全球成長恐慌 (growth scare) 之中。

Colas 表示，在 8 日美股下殺時，大型成長型股與更具週期性的股票一起遭受重創，但從聚焦優質成長或大型科技股的標普 500 指數來看，跡象並不是很明顯。

但若是觀察 6 月 1 日以來發生的其他現象，像是美元指數走高、MSCI 新興市場指數下跌超過 4% 以及小型股指標羅素 2000 指數下跌 0.5%，卻是顯而易見的。

Colas 說道，以上的變化背後都有各自的原因，包括中國對赴美科技巨頭施壓、羅素 2000 指數今年初的過度反彈，以及市場對 Delta 變種病毒可能引發新一波封鎖的擔憂。不過，相關變化確實可能促使投資人決定將部分資金放入公債，直到局勢明朗。

Colas 也表示，儘管未來幾週殖利率可能繼續下跌，但現在就看糟全球經濟復甦還為時過早。相反，市場似乎是和過去一樣，來到了「暫停並重新評估」的時刻。

渣打銀行北美宏觀策略主管 Steve Englander 表示，目前存在許多不確定性，他認為市場正在推估 Delta 病毒會對全球供應鏈與未來的活動構成多大風險。