〈紐約匯市〉初領失業金人數下滑 美元回升 比特幣加速下跌

美元對主要貨幣周四 (15 日) 走高，美國上周首次請領失業救濟金人數下滑，激勵美元收復前一日大部分失地。美國聯準會 (Fed) 鮑爾赴國會作證第二天，坦言對目前超標的通膨感到焦慮，但重申大部分通膨壓力將緩解。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2% 至 92.603，盤中一度跌至 92.272。

最新數據顯示美國就業市場穩定改善，在 9 日為止的一周，初領失業救濟金人數比前一周減少 2.6 萬人，降至 36 萬人，是去年 3 月以來最低。此數據已經連續第三周低於 40 萬人。

DXY 近幾周上漲，在 Fed 6 月會議後，投資人對升息時間表的預期提前，對美元前景更樂觀。

鮑爾在國會聽證第二天重申先前立場，表示最近的物價漲勢與經濟重啟有關，通膨壓力會逐漸減弱，Fed 會專注於盡可能讓更多人重返工作崗位。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 說：「Fed 內部有不同的聲音，但主席的立場似乎非常明確，今年底前不會討論縮減購債，也不會做決定。」

鮑爾在聽證會中面臨有關通膨和銀行監管的尖銳提問，這些可能是他獲得 Fed 主席連任提名時要先面對的問題。

投資人密切關注各國央行何時收緊疫情期間實施的寬鬆貨幣政策。英國央行 (BOE) 貨幣政策委員 Michael Saunders 暗示，可能需要很快縮減寬鬆政策，防止通膨過熱。

這番話使貨幣市場調整對 BOE 的利率預期，如今押注 2022 年 6 月將升息 18 個基點，多於先前預測的 10 個基點。

這幫助英鎊兌美元收復稍早失地，回到平盤附近，報 1.3860 美元。

加幣兌美元貶值，逼近三個月低點，因油價疲軟，且加拿大 ADP 報告顯示，6 月工作機會減少 29.42 萬個。

比特幣加速下跌，盤中跌 4.1% 至 31472 美元，約為三周低點，策略師認為可能跌破 31000 美元價位。以太幣 (ETH)、萊特幣都下跌。

截至周五 (16 日) 台灣時間約 6:00 價格：