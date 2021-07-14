調查：投資人對美股樂觀程度達3年新高 但對通膨擔憂加劇

E*Trade 的一項小型調查顯示，投資人對股市的看法愈來愈樂觀，但與幾個月前相比，他們對通膨的擔憂也明顯升溫。

在 7 月份對 898 名自主積極投資者的調查中，65% 的受訪者表示，他們「看多」當前市場，這一比例高於上一季的 61%，並達到 3 年來的新高。

與此同時，對通膨的擔憂比前一次調查飆升了 21 個百分點，35% 的受訪者將通膨作為他們投資組合面臨的兩大風險之一。之後分別是市場波動 (27%)、新冠病毒 (23%) 和經濟衰退 (17%)。

相較之下，在上一季的調查中，只有 14% 的受訪者將通膨列為投資組合的兩大風險之一。

周二 (13 日) 公布的消費者價格指數 (CPI) 中反映，6 月份物價漲幅超過預期。CPI 月增 0.9%，為 2008 年 6 月以來最大的單月升幅。核心通膨率目前已連續 3 個月超過 0.7%，不過很多華爾街人士和聯準會仍堅持認為，通膨壓力將是暫時的。

Harris Financial Group 管理合夥人 Jamie Cox 表示，總體 CPI 數據令人吃驚，但考慮到增長的三分之一來自二手車價格，說明這可能還是暫時性的。通膨正在上升，但情況表現良好，並沒有實質變化。

這項調查於 2021 年 7 月 1 日至 9 日在網上進行，調查對象是 898 名在網上經紀帳戶中，管理至少 1 萬美元的自主積極投資者。