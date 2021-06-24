燃油幫浦及方向機柱設計有瑕疵 大發召回逾111萬輛汽車

日本大發汽車 (Daihatsu) 24 日 (週四) 宣布召回 (Recall) 逾 111 萬輛汽車，原因與燃油幫浦及方向機柱的設計瑕疵有關，受影響車種共 28 款；大發在日本國內的經銷商，也自即日 (2021 年 6 月 24 日) 起實施免費換修。

根據日本大發汽車在官方網站公布的訊息，這回因燃油幫浦瑕疵而必須回廠維修的汽車，數量共多達 95.6 萬輛左右，出廠日期則是落在 2017 年 7 月至 2019 年 5 月之間。包括大發的 Copen、Mira、Move、Tanto、Hijet Caddie 等，以及大發為豐田 (Toyota) 和速霸陸 (Subaru) 所代工生產的 Pixis Epoch 及 Stella，共有 21 個車款受到波及。

發生瑕疵的燃油幫浦，可能因為葉輪 (Impeller) 變形而無法運作，在最糟的情況下，有可能導致引擎停止。

此外，在 2017 年 10 月至 2019 年 7 月之間出廠的大發 Hijet、Atrai Wagon 等共 7 個車款，為數約 16 萬輛的汽車，則可能因為空調冷凝水滴到下方的方向機柱、進而導致方向機柱的零件鏽蝕，如果在生鏽情況下還持續使用，就有可能發生駕駛人無法正常操作方向盤的危險。

依照日本國土交通省的說法，這次大發宣布召回的汽車，共有 28 個車款、總數約 111.6 萬輛。日本全國截至目前已接獲 650 多件的問題報告，但是沒有關聯事故發生。