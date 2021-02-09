永慶房屋2020年業績較上一年成長3成 集團19縣市店數市占第一

永慶房產集團 2020 年績效紅不讓，年度總銷近 7000 億元，全年新展超過 150 店，全台 19 縣市穩居店數市占第一。

永慶房屋績效也再創新高，2020 年業績較 2019 年成長 3 成，成交件數也成長 2 成，成交市占更一舉衝上 45%。2020 年總共替近 1 萬餘戶客戶圓滿成家，平均每天成交約 40 戶。此外，永慶房屋在 12 月更創下十年來「單月業績」最高紀錄，大安區年度總銷更突破 300 億元，平均一天成交 3 至 4 間房子，震撼業界。

為落實防疫又能感謝同仁的付出，永慶「2020 歲末聯歡」與「年度超越顛峰業績競賽頒獎典禮」由實體轉至線上，2 月 9 日由永慶房產集團董事長孫慶餘率高階主管群同上直播台，感謝同仁並送出千項尾牙好禮，最大獎為汽車一台，期許金牛年全員繼續落實「先誠實再成交」理念，保障消費者權益，大家一起「犇幸福」。

為了防疫，永慶「2020 歲末聯歡」2 月 9 日線上直播，由孫慶餘董事長 (左) 抽出最大獎 - 汽車得主。(圖：永慶提供)

在疫情下永慶持續締造里程碑的關鍵因素，就是全集團領先政府腳步，推出成交行情揭露至門牌的《實價登錄 3.0》，持續提供透明資訊，贏得消費者高度肯定與認同！《實價登錄 2.0》在 2020 年 12 月 30 日修法終三讀通過，而永慶在孫慶餘董事長的帶領下，早在 2019 年 8 月永慶房屋即宣示將成交行情揭露至門牌，至 2020 年 6 月更是全集團、全台一千多家門店全面落實。

孫慶餘董事長表示「贏得客戶長久信賴，比一次成交更重要」，永慶將持續保障消費者權益、支持居住正義，集團全員一心落實「先誠實再成交」的服務承諾。2020 年是很不一樣的一年。感謝所有夥伴讓永慶在防疫與服務上皆超前部屬，提供消費者最好也最安全的服務。

永慶房屋為改善房仲業高工時的產業陋習，推動「彈性工作 8 小時」，同時，以優於業界的條件，提供第一線業務新人前九個月每月 5 萬元、更規劃不限年資、以能力為導向的月月晉升制度、提供經紀人每人每年最高 250 萬元的「幸福成家基金」。永慶也打造全球唯一房仲業真人實境 AI 作業系統的「永慶大聯盟」，將工作轉化成闖關遊戲，讓工作不只有趣更有效率。

永慶房屋提供經紀人幸福有感的薪獎福利，為經紀人建構工作與生活平衡的職場，推升員工幸福滿意度，讓永慶房屋連續三年成為房仲唯一獲頒國際權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌舉辦的台灣「亞洲最佳企業雇主奬」。

2020 年永慶發揮幸福職場實力，疫情下零減薪、零無薪假、零裁員、福利不減，同時擴大招募，並在 6 月宣布逆勢加薪，挺員工也挺台灣社會。更在 2021 年第一周就宣布有超過 400 位同仁獲頒「幸福成家基金」。七年來累積發放已超過 3 億 8 千萬元，充分展現永慶對人才的重視。

永慶優質且具有保障的職場環境，吸引眾多求職者，2020 年全年履歷量與報到率皆較 2019 年成長超過 4 成！2021 永慶房產集團將持續擴大徵才，預計招募 5000 人。

身為在地好鄰居的永慶房屋，長期提供帳棚出借服務，協助社區商圈舉辦各式活動。疫情期間，永慶的帳篷更是走到防疫最前線，提供許多活動主辦單位量額溫、保障參加者健康的防疫使用。2020 年永慶房屋與永慶慈善基金會總共贊助近 2 萬場活動、出借近 1 萬頂帳篷，做社區最好的鄰居。

由永慶慈善基金會發起的「愛圓滿接力計畫」，善用房仲深入社區、了解鄰里需求的特質與優勢，讓公益行動在全台遍地開花，2020 年累積近 5 萬小時的服務時數，超過 1 萬人一起響應。

永慶房產集團將持續作為房仲業的良心，以科技、透明，與誠實為核心，帶領產業向上提升秉持「先誠實再成交」的精神，為消費者打造一個公平交易的環境，提供透明的資訊與服務。