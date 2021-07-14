實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄7/14 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4976 佳凌 07/14 上市增資 07/08-07/12 1700 61.00 61.00 福邦 01 07/13 318468 8409 商之器 07/20 上櫃增資 07/14-07/16 340 14.50 14.50 華南永昌 01 07/19 8097 常珵 07/21 上櫃增資 07/15-07/19 680 17.00 17.00 富邦 01 07/20 2867 三商壽 07/22 上市增資 07/16-07/20 11700 8.30 8.30 國泰 01 07/22 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。