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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄7/13
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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4976   佳凌        07/14  上市增資    07/08-07/12      1700   61.00     61.00  福邦       01   07/13    185768
8409   商之器      07/20  上櫃增資    07/14-07/16       340   14.50     14.50  華南永昌   01   07/19
2867   三商壽      07/24  上市增資    07/16-07/20     11700    8.30      8.30  國泰       01   07/22

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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