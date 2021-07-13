經濟復甦淡化QE退場疑慮 新興市債後市潛利可期

美國聯準會可能縮減購債規模，恐衝擊新興市場資金動能，但保德信投信指出，隨著全球經濟活動陸續恢復正常，油價逐漸回升，可望使新興市場企業債券利差有續窄的機會。

此外，美國將展開超級財報週，市場持續上修美企業獲利預期值，有利於市場資金對於風險性資產的偏好度，新興債也同步受惠。

保德信新興市場企業債券基金經理人張世民表示，聯準會 6 月會議紀要顯示，美國經濟復甦進展較預期快，與會官員普遍認為實質性的經濟復甦進展尚未實現，Fed 將持續討論縮減購債相關議題，現階段不急於進入縮減購債階段。

張世民指出，由於市場對於下半年展望看升，配合經濟數據持續改善，維持市場偏多的樂觀風險情緒，即使面對 6 月 QE 即將縮減的訊息，新企債信用利差當月仍呈現收斂 3bp。

從總經數據來看，美國 6 月非製造業 ISM 指數 60.1 雖然低於市場預期的 63.5，但該數據反而說明了服務業景氣受勞動力與供應鏈吃緊影響，凸顯放寬防疫後，企業尚無法大量消化勞動力，而市場因資金寬鬆，債市仍持續吸引資金大量流入，帶動 7 月以來殖利率持續走低。

以財務體質來看，近年新興國家經常帳餘額持續改善，甚至能轉為盈餘，包括中國、印度等國家截至今年 5 月的數據，都呈現正數，巴西也明顯出現改善，顯見主要新興經濟體的財務體質持續處於改善的趨勢上。

張世民認為，目前美國依舊維持寬鬆，新興國家雖然因應通膨而在貨幣政策上有所不同，但經濟成長及資金流入將使新興企業獲利增長，債市可望受資金挹注，加上隨歐美疫情趨緩帶動庫存回補，進而提振商品的出口數量與價格，有助新興市場各國經濟表現。