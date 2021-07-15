公平待客金融業揭曉 4家奪進步獎 3銀行、2壽險連三年上榜

金管會已連續三年檢視金融業是否落實「公平待客原則」，今 (2021) 年續對 35 家銀行、30 家綜合證券商、22 家壽險公司及 19 家產險公司進行書面評核，檢視去年度落實情形；金管會今 (15) 日公布排名前 20% 的業者，其中，顯著進步獎得獎業者有聯邦銀行等 4 家。而連續三年都榜上有名的有 3 銀行、2 壽險。

法律事務處處長表示徐萃文表示，今年進入第 3 年評核，金融業整體呈現質化的進步，業者除已按「金融服務業公平待客原則」訂定內部規範，定期檢視更新外，並多有提出優化或補強措施。

徐萃文進一步表示，排名前 20% 的業者，銀行業有 7 家、證券業有 6 家、壽險及產險業各 4 家。

銀行業方面，公平待客做得最好的前 20%（依機構名稱筆劃順序），包括上海銀行、合作金庫、星展銀行、國泰世華銀行、華南銀行、匯豐銀行及土地銀行。這些銀行獲選前段班的原因，主要在酬金跟業績的衡平原則，表現出色。

證券業 6 家包括：元大證券、中國信託證券、玉山證券、合庫證券、兆豐證券及第一金證券。

壽險業有友邦人壽、中國人壽、保德信國際人壽及國泰人壽。產險業則有中國信託產險、泰安產險、國泰世紀產險及新加坡商美國國際產險。

金管會表示，此次除了表揚表現前 20% 業者，也新增顯著進步獎，激勵較上次受評顯著進步並加強落實公平待客的業者，2020 年顯著進步獎得獎業者有 4 家，分別為聯邦銀行、統一證券、新光人壽及南山產險。

「公平待客原則」已經連續評核三年，連續三年都在前 20% 榜上有名的金融業包括 3 家銀行：上海商銀、國泰世華銀、土銀，與 2 家壽險中國人壽、國泰人壽。

不過，金管會進一步說明，雖然業者公平待客落實整體上有進步，但評核過程中發現有若干缺失，例如部分銀行業者有理財專員挪用客戶款項，違反注意與忠實義務原則；部分綜合證券商於注意與忠實業務原則尚有可強化之處。

壽產險公司方面，亦有部分壽險公司發生業務員使用不當話術招攬保單、挪用保費、偽造簽名等缺失；部分產險公司有未公平對待身心障礙者之情事、核保過程未確實審閱要保人簽章。金管會表示，針對前開公平待客落實有待加強之處，除建議業者法遵及內稽單位加強檢測業務單位法令遵循及內部控制制度等之落實執行情形，本會亦將於日常監理加強督導。