外媒：中國碳排放權交易市場或於本周五上線

中國生態環境部副部長趙英民周三 (14 日) 表示全國碳排放權交易市場將在 7 月啟動，外媒引述知情人士透露，這座全球規模最大的碳權交易市場或於周五 (16 日) 正式上線。

《華爾街日報》報導，中國碳排放權交易計畫初期將涉及電力產業的 2225 家公司，根據國際能源署 (IEA) 計算，上述公司必須為大量化石燃料燃燒所產生的碳排放量負責，碳排放規模高達全球七分之一。

根據交易計畫，發電廠和工廠等碳排實體將獲得一年固定配額的碳排放量，它們可以選擇購買或售出這些配額，接下來 3 至 5 年內，中國碳權市場將拓展至其他 7 項高碳排放市場，包含石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙以及國內航空。

中國官員已表示，明年計劃將水泥、鋁及鋼鐵業納入碳權交易計畫。

趙英明表示，全國碳市場為利用市場機制，控制和減少溫室氣體排放，同時推動綠色低碳的一項重大制度創新，也是中國實現碳中和的重要政策工具。一旦啟動後，中國碳市場將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的市場。

目前仍不清楚每公噸碳排放配額的計價為何，趙英民周三 (14 日) 表示，根據前 2 年的地區試點計劃，全國市場平均價格預計為 6.18 美元至 7.73 美元，遠低於歐洲及英國碳權交易市場的起價。

專家預計上述交易計劃的起步緩慢，第一年重點在於維持基本市場運作，待一切就緒後，此計畫可望成為中國長期激勵可持續減碳的最佳機制之一。