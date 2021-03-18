7月前中國碳權交易於上海推出

周四 (18 日) 陸媒報導指出歷時三年籌備的中國碳排放權交易市場將在 6 月底前正式上線。而與一般的交易市場不同，中國碳排放交易程序分兩地進行，碳交易中心位於上海，碳配額登記系統則設在湖北武漢。

在上海組建的全中國碳市場交易中心，由上海聯合產權交易所領頭，其子公司上海環境能源交易所（上海環交所）作為技術支持參與交易系統的承建。

另一方面位於湖北的全中國碳交易註冊登記系統（中碳登）目前正在為第一批 2225 家企業辦理開戶手續。這些企業均為發電產業的重點排放單位。

知情人士稱，中國碳市場第一個履約周期將以電力企業為主，符合排放門檻標準的電力企業都會納入，包括電力企業和一部分其他行業的自備電廠。未來將逐步擴大碳交易市場涵蓋範圍，鋼鐵、水泥、化工、電解鋁、造紙等產業都將加速納入。

碳權交易推出後，中國電動車廠有機會藉此進行交易並增加獲利。依照國際經驗，建立碳權交易市場最早的歐盟，在今年開始執行 95 克二氧化碳 / 公里的乘用車排放標準，如果車廠達不到要求，超標 1 克就會被處於車廠實際銷售量乘以 95 歐元的罰款。

Stellantis 集團旗下的 FCA 在電話會議上表示，去年該公司光在歐盟就花了 3 億歐元用於購買環保積分，大部份是向特斯拉購買。

據了解特斯拉在 2020 年透過出售碳權已取得約 15.8 億美元的收入，不僅遠高於之前兩年的 4.19 億美元和 5.93 億美元，也超過該公司 7.21 億美元的純益。

業內指出一旦中國車廠被納入到碳權交易當中，則可以視為碳交易對純電動車車廠的一項支持，因為其碳排放本身不高，可以通過減少空污排放量所節省的配額出售給電力、石化業賺取額外利潤。

