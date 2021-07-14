惠譽將21家中國國企列入負面觀察 因政府支持恐減弱

惠譽評級 (Fitch Ratings) 周二 (13 日) 發布報告，表示近期已完成中國國有實體 (稱為政府相關實體，GREs) 的投資組合審查，其中 21 家的評級列入了負面觀察名單，反映了最近的政策轉變以及對國家支持可能性的影響。

惠譽在報告中指出，從 2020 年 1 月到上個月，半年內共有 12 家 GRE 的公開發行債券違約，相較之下，前 3 年累計違約的只有 13 家。

惠譽稱，這類公司的違約率依然較低，只有 0.3%。不過，其違約率一直在持續上升，而且這種趨勢應會進一步延續。

被列入評級負面觀察的公司中，有 6 家是國有公司或子公司，其餘則是公共部門中的 GRE。

惠譽指出，去槓桿仍然是中國政府的核心政策目標，以限制可能破壞經濟穩定的金融風險。政府相關部門一直在發出信號，示意為減少道德風險並增進財務自律，政府不會不加鑒別地救助那些經營不善的國企和地方政府融資平台。

惠譽分析師表示，政府支持的行業和地區性分化可能還會進一步加劇。

Terry Gao 等惠譽分析師表示，伴隨信用的兩極分化，作用較小或是產能過剩或低優先級領域的活躍 GRE，將會受到威脅。

報告中稱，GRE 在執行戰略任務和促進有計畫的經濟改革和轉型方面仍然很重要。中國經濟很大一部分由 GRE 主導，這些實體使用的資本，占中國企業債務融資的主要份額，國家支持是大多數 GRE 信譽的關鍵驅動因素。