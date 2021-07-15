中國第二季GDP年增7.9% 略低預期

周四 (15 日) 中國統計局公布第二季 GDP 年增 7.9%，預期 8%，前期 18.3%。上半年中國國內生產總值人民幣 53.2 兆元，年增 12.7%，比第一季下滑 5.6 個百分點；兩年平均成長 5.3%，兩年平均漲幅比第一季加速 0.3 個百分點。
分季度來看，第一季 GDP 年增 18.3%，兩年平均成長 5%；第二季年增 7.9%，兩年平均增長 5.5% 。
中國統計局表示，上半年中國人均可支配收入人民幣 17642 元，年增 12.6%，扣除價格因素，實質年增 12%。過去兩年人均可支配收入平均增長 7.4%，扣除價格因素，兩年平均實質增長 5.2%，略低於同期 GDP 成長幅度。
分城鄉看，上半年城鎮居民人均可支配收入人民幣 24125 元，年增 11.4%，扣除價格因素，實質增長 10.7%；農村居民人均可支配收入人民幣 9248 元，年增 14.6%，扣除價格因素，實質成長 14.1%。
上半年，中國人均可支配收入中位數人民幣 14897 元，年增 11.6%。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數人民幣 21517 元，年增 9.7%；農村居民人均可支配收入中位數人民幣 7956 元，年增 19.1%。
上半年，中國人均消費支出人民幣 11471 元，年增 18%，扣除價格因素，實質增長 17.4%。
分城鄉看，城鎮居民人均消費支出人民幣 14566 元，年增 16.7%，扣除價格因素，實質增長 16%；農村居民人均消費支出人民幣 7464 元，年增 20.2%，扣除價格因素，實質成長 19.7%。
上半年，中國城鎮新增就業 698 萬人，完成全年目標 63.5%。6 月份，城鎮調查失業率為 5% ，與 5 月份相同，比去年同期下降 0.7 個百分點。