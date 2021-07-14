整合創建 美好生活〡誠禾室內裝修工程

撰文者 - DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供 - 誠禾工程美學公司

透過團隊專業且多元的內部分工，整合建築與室內設計，讓設計創意、專業工程、保固服務可以整合且到位。 ~~ 誠禾室內裝修工程

誠禾室內裝修工程團隊從系統櫃專業到創業迄今，深耕於建築營造工程與空間創意設計等專業領域，從提案到設計、從圖面到工程、從執行到服務，皆由專人專職輔助配合。除了可以解決國內工程與設計的需求之外，同時強調具備可協助同業之間由國外負責設計、國內執行工程的相關工程統合的服務專業能力。

「客製化的目的，其實是將居住的習慣加工後。對於生活模式的反饋。」誠禾室內裝修工程團表示。關於建築的公設空間規劃，以反映生活尺度為要，由專業工程團隊負責；空間設計則透過居住者的習慣、喜好，需求，將設計概念轉化成為使用機能與風格美學，多元且多方向的進行。

10 年屋齡、28 坪的空間，重新規劃成 2 房 2 廳的格局，有效整合公私領域並劃分開來，將廳區以開放方式規劃，主牆面透過大理石紋裡，於轉角設計造型櫃並延伸動線至客用衛浴，另一側則隱藏通往臥室區域的動線開口，完整的立面造型，加上前後採光連貫，不僅放大空間感受，同時解決原始屋況昏暗、凌亂的格局表情。

以 “起、「誠」、轉、「禾」”，作為誠禾室內裝修工程團隊落實裝修美學總部的設計概念。在 LOGO 的“起” 與“「誠」”之間，以水泥地坪、保留建築鐵皮結構，提醒自己不忘本；以 “「誠」” 做引導，一旁主牆展現各式材質。“轉”入玻璃屋中，正式進入誠禾室內裝修工程團隊總部空間，半高石材牆面以宛若潑墨山水意象，構成整個建物空間內與外的界質，試圖將一幅天然質地的潑墨山水畫做設計，透過不同面向表情來迎接到訪賓客。

一樓中島兼具討論會議使用，聯袂以 “禾” 為概念的材料庫可以與屋主在此洽談會議，或提供高中、大學設計科系師生來此研習，同時也商借企業、及社團法人會議使用，挑高 6 米 5 的二樓，除辦公區外，更規劃可以環伺全區的 VIP 會議中心，在在以 “打造每一位業主心中對於家的感覺與溫馨” 為職志，給予居住者更多元化的氛圍及空間的性格選擇。

誠禾工程美學公司

來源：《DECO TV》7 月

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