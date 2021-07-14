〈台股盤中〉台積電撐盤 航運傳產扯後腿 指數回測10日線

美股四大指數收黑、亞股同步走弱，台股今 (14) 日在權王台積電撐盤下，早盤最高站上 17940.86 點，不過航運股再度觸礁、台塑四寶等傳產垂頭，指數翻黑，下跌逾百點，跌破 17800 點關卡，回測 5、10 日線，估量上看 7000 億元。

電子權值股方面，台積電明日召開法說，股價延續強勁走勢，最高至 615 元，盤中漲幅維持近 1%；聯發科同在盤上表現；大立光走高大漲逾 1%，站回 3000 元大關；台達電、南亞科、華新科等均扮演撐盤要角。

台積電法說前夕，資金卡位相關設備股，晶彩科、家登、蔚華科、亞泰金屬漲幅都超過 5%，倚強科、鈦昇、瑞耘、均豪等早盤也有逾 3%；半導體族群漲多跌少，漢磊一度攻上漲停，嘉晶也有逾半根漲幅，光罩、世芯 - KY、新唐、合晶等都相對抗跌。

外資看好蘋果新品將量產、新運算晶片問市，ABF 載板報價有望進一步上調，上修 ABF 三雄目標價，景碩、欣興股價抗跌，上漲逾 4%，南電也有近 3% 漲幅。

隨著蘋果新機啟動拉貨，蘋概股也有零星點火，創惟跳空漲停鎖住，正崴、聚積大漲逾 6%，宏致、GIS-KY、華通、光洋科、雙鴻、訊芯 - KY、台虹上漲逾 3%。

貨櫃三雄再度觸礁，壓抑大盤表現，長榮早盤打至跌停，跌破短均線；陽明一度逼近跌停，盤中下跌約 5%，同樣失守短均；萬海開高走低，下跌近 5%。

法人表示，台股近期高檔修正，買盤追價有限，指數短期仍維持震盪整理格局，且今日台指期結算，空方下壓壓力大；台積電將於明日舉行法說會，將成為下半年電子股景氣指標，資金是否聚集電子股成上攻關鍵。