歐盟：未來10年內將晶片產量提高至全球占比的20%

在新冠肺炎疫情的衝擊下，工廠生產備受衝擊，歐洲各國政府正致力於阻止晶片產量的下跌。 歐盟工業策略專委 Thierry Breton 表示，歐盟的目標是在未來 10 年內，將晶片產量在全球的占比從目前的 10% 提高到 20%。

Breton 在 5 月份的時候就曾表示，歐盟將投入大量資金來擴大歐洲的半導體製造，並實現生產先進 2 奈米晶片目標。

由於全球半導體晶片短缺，許多歐洲大型汽車製造商正在努力維持產量，也暴露出該產業對一些亞洲供應商的依賴，以及晶片供應中斷的脆弱性，有 45% 的企業都報告了晶片短缺的問題。

柏林智庫「新責任基金會」(Stiftung Neue Verantwortung) 分析師 Jan-Peter Kleinhans 認為，因歐洲缺乏任何先進晶片廠能夠銷售的市場，對歐盟的晶圓廠來說，現階段建廠完全沒有任何商業理由。

他認為，歐盟應該專注在振興晶片設計領域。他以蘋果此前宣布投入 10 億歐元在德國慕尼黑打造晶片設計廠為例，稱歐盟應該集中精神在這項工作上。

德國經濟部長 Peter Altmaier 也曾表示，德國政府計畫加倍對半導體產業的支持，以努力擴大該國高科技產業基礎。

Altmaier 已經撥出 50 億歐元 (59 億美元) 的政府資金來支持該國晶片製造商。Altmaier 指出，有鑑於重要的外國投資者的濃厚興趣，政府的資金補助可能會增加一倍，達到 100 億歐元。

歐盟當局正在啟動由歐洲半導體公司所組成的半導體產業聯盟，致力於在全球供應鏈緊縮下減少對外國製造商的依賴，其中包括意法半導體 (STMicroelectronics)、英飛凌 (Infineon) 和艾司摩爾 (ASML) 等。