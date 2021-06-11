歐盟推動蘋果允許替代版App Store

週四 (10 日) 歐盟負責反壟斷事務的執委 Margrethe Vestager 受訪時稱，希望通過立法強制科技巨頭，允許在其創建的平台上擁抱更多競爭，目標之一就是讓蘋果 (AAPL-US) 允許第二家 / 替代版 App Store。

Margrethe Vestager 週四提到，Epic Games 控告蘋果的壟斷案不會結束 Apple Store 的爭議，因為 Apple Store 必須在蘋果控制的商店中，使用蘋果控制的支付方式，並按照蘋果控制的規則與客戶互動，但這些限制以及創造和控制市場的單一，導致不公平的競爭行為。

歐盟推動蘋果允許替代版 App Store (圖片：AFP)

Margrethe Vestager 認為，蘋果允許提供第二家應用商店可以解決許多 Epic 的投訴，須要做的可能是共享數據。

Margrethe Vestager 預測：「未來會有第二家 App Store，這需要時間，因為這是我們提交給歐洲議會的立法提案，但我希望我們能及時結案，然後看看如何改善，當然，這在很大程度上取決於蘋果如何回應我們的擔憂。」

成也 App Store、敗也 App Store?

投行 Wedbush 本週早前預期蘋果市值可能會在 2022 年飆到 3 兆美元，但 App Store 抽成爭議和各國的反壟斷監管審查恐將阻礙蘋果邁向此里程碑。

蘋果 2021 年 WWDC 開發者大會罕見地公布 App Store 成績單，App Store 每週有 6 億訪客，2008 年以來已經向開發者支付了 2300 億美元，以蘋果稅 30% 倒推，蘋果從中也獲取了大約 986 億美元，堪稱蘋果又一印鈔機。