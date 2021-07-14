南韓推新政2.0 擴大投資規模 估創造250萬職缺

南韓政府在 14 日 (週三) 宣布，他們已將「韓版新政」升級為「韓版新政 2.0」方案，到 2025 年之前所計畫投入的總投資規模由原先的 160 兆韓元擴大到 220 兆韓元 (約新台幣 5.3 兆元)，也目標創造出 250 萬個直接與間接的就業機會，較原本計畫多出 60 萬個。

在韓版新政 2.0 當中，新增政策來解決因疫情及其他問題所造成的兩極化發展，另外也針對數位化及碳中和這類全球性議題來作出補強。

去 (2020) 年 7 月所公布的韓版新政，有「數位新政」、「綠色新政」兩大主軸。數位新政的目的在於培育數位基礎建設和大數據等產業，綠色新政則是為了因應氣候變遷等問題。而在其他方面，還包含安全網的強化等。

這回在就業及社會安全網領域的相關議題上，南韓政府也加入了對人投資的概念，升格成「人本新政」。人本新政、數位新政、綠色新政，也成了韓版新政 2.0 的三大主軸。

人本新政的發展重點之一，是要解決年輕人的相關問題。要在年輕人的資產、居住、教育費等方面提供支援。還要解決教育及育兒上的落差，以消弭社會的兩極化問題。

在數位新政方面，也追加了元宇宙 (Metaverse) 等、超連結 (Hyperconnected) 新興產業的培育。

還有在綠色新政方面，也將碳中和推動相關的基礎建構，列為全新的努力目標。為了在 2030 年之前達成溫室氣體零排放的目標，將建置溫室氣體的測量、評估系統，另外在產業界的碳排放減少方面也要建構相關體制。

為了促進民間參與，也將追加成立 1000 億韓元規模的新政基金。今年先前成立的 2000 億韓元規模基金，在一個禮拜就全數售罄。