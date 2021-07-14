後疫情時代迎接旅行、工作新型態 Airbnb看漲

隨著全球許多地區的防疫限制慢慢解除，旅行量也開始上升，短期租賃服務 Airbnb 的業務似乎也正在增加，這令 Gordon Haskett 分析師 Robert Mollins 將 Airbnb 的評級調升 2 個級別，自「賣出」一口氣提高至「買進」，目標價 172 美元，約較週二收盤價溢價近 20%。

Airbnb (ABNB-US) 週二下跌 3.28 美元或 2.24%，收 143.41 美元。

Mollins 研究報告寫道，他的數據表明 Airbnb 的趨勢自該公司公佈 3 月為止一季的財報以來，已經出現「實質性改善」，意味著第二季的預測有上升空間。特別是他認為在一些歐洲市場，尤其是義大利和西班牙的趨勢有「連續大幅改善。」

他主張，歐洲疫苗接種率正在迅速趕上，某些情況下甚至超過美國水準，這應該會推升全歐洲大陸的旅遊需求。他指出，2019 年 Airbnb 過夜和體驗預訂量中，歐洲占比達 43%。

Mollins 補充，許多企業重返辦公室的速度緩慢，加上混合工作形式出現，「應可讓許多消費者有能力更頻繁的旅行。」他認為這將有利於 Airbnb，因為該平台的住宿選項和分布地域都很廣泛。

尤其重要的是，Mollins 認為 Airbnb 可能會守住相對於其他旅遊公司的高估值，因為該公司「囊中法寶眾多，有推動未來數年營收進一步向上修正的動能。」

Airbnb 公布第一季財報時預期，第二季營收「將明顯高於 2020 年」，與 2019 年水準相似。華爾街普遍估計第二季營收為 12.3 億美元，每股虧損 48 美分。